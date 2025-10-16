Presentan la nueva SUV KIA Sportage 2026
Llega bajo el lema "la que mueve tu historia"
Grupo Viamar introdujo al país la renovada KIA Sportage 2026, bajo el lema"la que mueve tu historia".
Este SUV redefine su segmento con un facelift más tecnológico y elementos de lujo; ideal para familias, parejas o profesionales en movimiento.
Su llegada al país está respaldada por un impresionante récord regional: es la SUV con el mayor crecimiento en ventas en Latinoamérica y el Caribe, esto se debe a su constante enfoque en mejorar la calidad y la experiencia del cliente.
"La rediseñada Sportage es el reflejo de la estrategia de KIA: ofrecer un diseño audaz, con tecnología de punta, interiores de lujo y motorizaciones eficientes que elevan la experiencia del usuario. El éxito de este modelo a nivel regional, siendo el SUV de mayor crecimiento, se replica en la República Dominicana, donde los consumidores apuestan por la calidad coreana y nuestra visión de movilidad sostenible," declaró Luis Alexis Ricart, director de KIA Dominicana.
Características
La Sportage 2026 estrena un audaz facelift en su quinta generación. Su diseño es elegante, moderno y distintivo, con una parrilla imponente y luces LED de "colmillo".
- El interior, completamente premium y digitalizado, ofrece un amplio espacio.
- Destaca con un panel curvo de dos pantallas de 12.3 pulgadas para conectividad inmersiva, además de versiones con techo panorámico.
- Cuenta con asientos en piel premium y sensores de alerta de punto ciego.
La nueva KIA Sportage ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y su Red de Dealers Autorizados en la geografía nacional.
Este modelo, como todos los vehículos de pasajeros de KIA Dominicana, cuenta con una garantía de 10 años o 150,000 kilómetros bumper to bumper. Programa válido hasta el 31 de diciembre de 2025.