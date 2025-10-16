Presentan la nueva SUV KIA Sportage 2026

Fernando Villanueva Sued, Sonia Villanueva de Brouwer junto al embajador de Corea Sang Ryul Lee. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Viamar introdujo al país la renovada KIA Sportage 2026, bajo el lema"la que mueve tu historia".

Este SUV redefine su segmento con un facelift más tecnológico y elementos de lujo; ideal para familias, parejas o profesionales en movimiento.

Su llegada al país está respaldada por un impresionante récord regional: es la SUV con el mayor crecimiento en ventas en Latinoamérica y el Caribe, esto se debe a su constante enfoque en mejorar la calidad y la experiencia del cliente.

"La rediseñada Sportage es el reflejo de la estrategia de KIA: ofrecer un diseño audaz, con tecnología de punta, interiores de lujo y motorizaciones eficientes que elevan la experiencia del usuario. El éxito de este modelo a nivel regional, siendo el SUV de mayor crecimiento, se replica en la República Dominicana, donde los consumidores apuestan por la calidad coreana y nuestra visión de movilidad sostenible," declaró Luis Alexis Ricart, director de KIA Dominicana.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/kia-sportage-2026-la-que-mueve-tu-historia-ead2fe3a.jpg KIA Sportage 2026. (FUENTE EXTERNA)

La Sportage 2026 estrena un audaz facelift en su quinta generación. Su diseño es elegante, moderno y distintivo, con una parrilla imponente y luces LED de "colmillo".

El interior, completamente premium y digitalizado, ofrece un amplio espacio.

Destaca con un panel curvo de dos pantallas de 12.3 pulgadas para conectividad inmersiva , además de versiones con techo panorámico.

, además de versiones con techo panorámico. Cuenta con asientos en piel premium y sensores de alerta de punto ciego.

La nueva KIA Sportage ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y su Red de Dealers Autorizados en la geografía nacional.

Este modelo, como todos los vehículos de pasajeros de KIA Dominicana, cuenta con una garantía de 10 años o 150,000 kilómetros bumper to bumper. Programa válido hasta el 31 de diciembre de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/el-lanzamiento-kia-sportage-2026-transporto-a-los-asistentes-a-una-experiencia-unica-con-un-memorable-concepto-de-cine-al-aire-libre-e118bbae.jpg El lanzamiento KIA Sportage 2026, transportó a los asistentes a una experiencia única con un memorable concepto de cine al aire libre. (FUENTE EXTERNA)