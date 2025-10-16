×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
KIA Sportage 2026
KIA Sportage 2026

Presentan la nueva SUV KIA Sportage 2026

Llega bajo el lema "la que mueve tu historia"

    Expandir imagen
    Presentan la nueva SUV KIA Sportage 2026
    Fernando Villanueva Sued, Sonia Villanueva de Brouwer junto al embajador de Corea Sang Ryul Lee. (FUENTE EXTERNA)

    Grupo Viamar introdujo al país la renovada KIA Sportage 2026, bajo el lema"la que mueve tu historia"

    Este SUV redefine su segmento con un facelift más tecnológico y elementos de lujo; ideal para familias, parejas o profesionales en movimiento.

    Su llegada al país está respaldada por un impresionante récord regional: es la SUV con el mayor crecimiento en ventas en Latinoamérica y el Caribe, esto se debe a su constante enfoque en mejorar la calidad y la experiencia del cliente.

    "La rediseñada Sportage es el reflejo de la estrategia de KIA: ofrecer un diseño audaz, con tecnología de punta, interiores de lujo y motorizaciones eficientes que elevan la experiencia del usuario. El éxito de este modelo a nivel regional, siendo el SUV de mayor crecimiento, se replica en la República Dominicana, donde los consumidores apuestan por la calidad coreana y nuestra visión de movilidad sostenible," declaró Luis Alexis Ricart, director de KIA Dominicana.

    Características

    Expandir imagen
    Infografía
    KIA Sportage 2026. (FUENTE EXTERNA)

    La Sportage 2026 estrena un audaz facelift en su quinta generación. Su diseño es elegante, moderno y distintivo, con una parrilla imponente y luces LED de "colmillo".

    • El interior, completamente premium y digitalizado, ofrece un amplio espacio.
    • Destaca con un panel curvo de dos pantallas de 12.3 pulgadas para conectividad inmersiva, además de versiones con techo panorámico.
    • Cuenta con asientos en piel premium y sensores de alerta de punto ciego.

    La nueva KIA Sportage ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y su Red de Dealers Autorizados en la geografía nacional.

    Este modelo, como todos los vehículos de pasajeros de KIA Dominicana, cuenta con una garantía de 10 años o 150,000 kilómetros bumper to bumper. Programa válido hasta el 31 de diciembre de 2025.

    Expandir imagen
    Infografía
    El lanzamiento KIA Sportage 2026, transportó a los asistentes a una experiencia única con un memorable concepto de cine al aire libre. (FUENTE EXTERNA)
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.