La Superintendencia de Bancos celebra su 78 aniversario

Ejecutivos y miembros de la Superintendencia de Bancos durante la misa de acción de gracias. ( FUENTE EXTERNA )

La Superintendencia de Bancos (SB) conmemoró su 78.º aniversario inmersa en un proceso de fortalecimiento y transformación que tiene como pilares una cultura de servicio y apego a los valores institucionales.

Durante las actividades conmemorativas, el ente supervisor subrayó su compromiso con la mejora continua en beneficio de la salud del sistema financiero y la protección de sus usuarios y usuarias.

La celebración inició con un acto patriótico de izamiento de la Bandera Nacional y la institucional, realizado en la sede de la SB. Posteriormente, fue ofrecida una misa de acción de gracias en la parroquia San Juan Bosco.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/alejandro-fernandez-w-f5d9a45d.jpg El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., da unas palabras durante la misa de acción de gracias. (FUENTE EXTERNA)

La institución aprovechó la semana de aniversario para realizar un acto de reconocimiento por antigüedad a los colaboradores que cumplen hasta 35 años de servicio. La ceremonia fue presidida por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., quien destacó el valor del capital humano en el proceso de transformación.

"Desde el inicio de nuestra gestión, apostamos por una institución fuerte, integrada por personas con alto perfil técnico, profundo sentido de pertenencia, responsabilidad y respeto por lo que hacen y por quienes los rodean. Me alegra ver el equipo que somos, pero más aún, cómo seguimos avanzando y creciendo juntos", expresó Fernández W.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/superintendencia-de-bancos-2-128552f9.jpg Colaboradores reconocidos durante la actividad. (FUENTE EXTERNA)

Más

En los últimos años, la SB implementó un plan estratégico para fortalecer la supervisión bancaria e implementar una gestión más eficiente, innovadora y transparente.

Para los próximos años, la institución continuará dirigiendo esfuerzos a preservar la integridad del sistema financiero bajo un enfoque basado en riesgos, promover la inclusión financiera y profundizar en la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, entre otras prioridades estratégicas.

Te puede interesar El Gobierno destaca la estabilidad del sistema financiero nacional