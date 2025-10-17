×
Karine Bernal Lobo
Cuesta Libros recibe a la escritora Karine Bernal Lobo en un Meet & Greet con sus lectores

Para este encuentro se creó un espacio en donde la autora compartió con su comunidad de lectores en Santiago de los Caballeros

    Expandir imagen
    Cuesta Libros recibe a la escritora Karine Bernal Lobo en un Meet & Greet con sus lectores
    Pablo Estrella, Karine Bernal Lobo, Valeria Sánchez y Rafael Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

    Cuesta Libros reafirma su compromiso de conectar a los lectores con las voces literarias que marcan tendencia en la región, esta vez con la presencia de Karine Bernal Lobo, joven autora Colombiana que ha conquistado a miles de seguidores con sus historias de fantasía y romance.

    La actividad se llevó a cabo en el foro Aida Cartagena Portalatín de Cuesta Libros Santiago, donde los lectores se dieron cita para participar en un Meet & Greet con la autora.

    Durante el encuentro, Karine compartió detalles sobre sus obras, conversó de manera cercana con el público y firmó ejemplares, en un ambiente lleno de entusiasmo y creatividad.

    Expandir imagen
    María Luisa Estévez, Claudio Concepción y Carmen Laidy Pena.
    María Luisa Estévez, Claudio Concepción y Carmen Laidy Pena. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Elianny Paulino y Rosadela Guzmán.
    Elianny Paulino y Rosadela Guzmán. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Abril Mella y Viadely Canela.
    Abril Mella y Viadely Canela. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Karine Bernal Lobo e recibida con alegría.
    Karine Bernal Lobo e recibida con alegría. (FUENTE EXTERNA)

    "En Cuesta Libros nos ocupamos de crear estos espacios en los que nuestros lectores pueden conocer y compartir personalmente con los autores, a la vez que inspiramos y promovemos el hábito de lectura en la sociedad dominicana", expresó Hans Kühn, vicepresidente de Librería de Centro Cuesta Nacional.

    Karine Bernal Lobo inició su camino como escritora en la plataforma Wattpad en 2019. Su primera obra, la Saga Rey, nació de su fascinación por las historias de monarquías y los mundos de fantasía que conoció desde niña leyendo los cuentos de los hermanos Grimm.

    Sus obras han sido de gran aceptación, lo que ha resultado en la construcción de una comunidad sólida de lectores que la siguen activamente y con quienes mantiene una relación cercana y genuina.

    Las obras de Karine Bernal Lobo están disponibles para todos los lectores en las tiendas Cuesta Libros y a través de la página web www.cuestalibros.com

    Sobre Cuesta Libros   

    Cuesta Libros ofrece la mayor variedad de libros, tanto en cantidad, procedencia, como en rango temático, de todo el país.

    Además de su vigoroso empeño en el mercado nacional del libro, es una decidida apuesta por la cultura y la vida comunitaria que se manifiesta en una participación que involucra a las familias, el ámbito escolar y las instituciones ciudadanas.   

    Sobre Karine Bernal Lobo

    Se inició como escritora en la plataforma Wattpad durante un parón universitario en 2019, mientras cursaba la carrera de Psicología.

    Su primera obra es la Saga Rey, nacida del amor que siente desde pequeña por las historias de monarquías y los mundos de fantasía que descubrió leyendo los cuentos de los hermanos Grimm.

    Gracias al universo creado en su imaginación ha creado y fortalecido una comunidad de lectoras con la que todos los días está agradecida.

