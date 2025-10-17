La Fundación Refidomsa celebra la Semana Rosa 2025

Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración y presidente de la Fundación Refidomsa. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Refidomsa dio inicio a la tradicional Semana Rosa 2025, una jornada de sensibilización, educación y acompañamiento sobre la prevención del Cáncer de mama dirigida a las colaboradoras de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

El acto fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración y presidente de la fundación, Samuel Pereyra, acompañado de su esposa, Noelia García de Pereyra, y de la directora de la Fundación, Sabrina Andújar juntos a ejecutivos y colaboradoras de la institución.

Durante su intervención, Pereyra resaltó que esta iniciativa reafirma el compromiso de Refidomsa con la salud y el bienestar integral de su gente.

"En Refidomsa creemos que cuidar de nuestra salud es también una forma de cuidar del país. Esta Semana Rosa nos invita a crear conciencia, a educar y a acompañar a nuestro equipo humano en la detección temprana y el autocuidado", expresó.

La programación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/foto-secundaria-1-a314d562.jpg Colaboradoras. (FUENTE EXTERNA)

Incluye operativos médicos, charlas educativas y cápsulas virtuales sobre alimentación saludable y manejo del estrés. La primera charla, titulada "Mas allá de un Toque", fue impartida por la doctora Yannybel Morales, especialista en salud femenina, quien compartió orientaciones sobre la importancia del chequeo médico regular y el diagnóstico temprano.

Asimismo, la jornada contará con un testimonio inspirador que cerrará la semana, destacando el valor de la fe, la fortaleza y la esperanza. Todas las actividades buscan fomentar:

La prevención la solidaridad

Una cultura de bienestar entre las colaboradoras.

"La detección temprana salva vidas, y cada acción de conciencia puede inspirar a otros", agregó Pereyra.

Con esta iniciativa, la Fundación Refidomsa reafirma su compromiso de impulsar acciones que contribuyan y fortalezcan la salud y el bienestar de sus colaboradores y comunidades, promoviendo una cultura de prevención, amor propio y vida saludable.