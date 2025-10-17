×
Noval Properties y Google Growth sobresalen en formación inmobiliaria con inteligencia artificial

Estas empresas celebraron una conferencia exclusiva y pionera que reunió a un grupo seleccionado de personalidades del mundo tecnológico

    Noval Properties y Google Growth sobresalen en formación inmobiliaria con inteligencia artificial
    Pierina Díez, Juliet Bosch, Alejandro Robles, Yahaira Batista, Andreina Mercedes y Gisell Ferreira participaron en la actividad de Noval Properties y Google Growth. (FUENTE EXTERNA)

    Noval Properties, desarrolladora líder en proyectos turísticos e inmobiliarios en República Dominicana, junto a Google Growth, celebraron una conferencia exclusiva y pionera que reunió a un grupo seleccionado de brokers, agentes inmobiliarios y personalidades del mundo tecnológico, que se dieron cita en el exclusivo hotel Embajador

    El encuentro se realizó en el marco de Noval Academy, la plataforma de formación que desde 2019 ha capacitado a miles de profesionales inmobiliarios y ha impulsado hitos como grandes conferencias con Vilma Núñez. En esta ocasión, el enfoque estuvo en la inteligencia artificial (IA) como motor de la transformación digital del sector.

    La jornada reunió a más de 100 agentes inmobiliarios, quienes conocieron de primera mano las últimas herramientas de IA para la gestión y captación de clientes.
    La jornada reunió a más de 100 agentes inmobiliarios, quienes conocieron de primera mano las últimas herramientas de IA para la gestión y captación de clientes. (FUENTE EXTERNA)
    Juliet Bosch.
    Juliet Bosch. (FUENTE EXTERNA)
    Pierina Díez.
    Pierina Díez. (FUENTE EXTERNA)
    Yahaira Batista.
    Yahaira Batista. (FUENTE EXTERNA)

    La jornada reunió a más de 100 agentes inmobiliarios, quienes conocieron de primera mano las últimas herramientas de IA para la gestión y captación de clientes, así como casos de éxito internacionales que evidencian el impacto de la digitalización en los procesos comerciales.

    Durante el evento también se develaron nuevas soluciones disponibles para los agentes, reforzando a Noval Properties como una empresa que se mantiene en constante innovación y a la vanguardia de las tendencias globales.

    "En Noval Properties creemos que el verdadero liderazgo se demuestra compartiendo conocimiento y anticipándonos a las tendencias globales. Este encuentro exclusivo es nuestro reconocimiento al compromiso de quienes se han formado con nosotros y una invitación a seguir transformando juntos el mercado inmobiliario dominicano. La inteligencia artificial no es solo el futuro: es el presente que ya está redefiniendo nuestra industria. Y este es apenas el inicio de muchas más jornadas que vendrán", afirmó Yahaira Batista, directora comercial de Noval Properties.

    Prácticas de captación

    La experiencia incluyó presentaciones en las que el equipo interno de Noval compartió las mejores prácticas para la captación de inversionistas internacionales, mientras que los representantes de Google Growth revelaron insights del mercado y nuevas herramientas de IA para potenciar la competitividad de los agentes en un entorno globalizado.

    Con esta iniciativa, Noval Properties reafirma su compromiso de ser un catalizador de cambio y formación continua en el sector, creando espacios exclusivos de aprendizaje y networking que elevan los estándares de servicio, innovación y visión internacional del mercado inmobiliario dominicano.

