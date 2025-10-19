El Carol Morgan School inaugura su Centro de Artes, Innovación y Cafetería

El acto de apertura culminó con el tradicional corte de cinta. ( FUENTE EXTERNA )

Carol Morgan School, el colegio internacional sin fines de lucro, celebró la inauguración del Centro de Artes, Innovación y Cafetería: una instalación de última generación diseñada para elevar el aprendizaje interdisciplinario, el sentido de comunidad y la excelencia académica.

Con esta apertura, el Colegio reafirma su compromiso con una educación de vanguardia, centrada en el estudiante y diseñada para fomentar el pensamiento crítico, la colaboración, la integración tecnológica frente a los retos actuales y la expresión artística.

El moderno edificio integra estudios de arte, espacios de innovación en robótica e ingeniería, una moderna cafetería y estudios de grabación audiovisual, concebidos para enriquecer la experiencia académica y promover el bienestar, la creatividad y el aprendizaje activo de los estudiantes.

La ceremonia inaugural reunió a familias, docentes, autoridades y amigos de la institución, quienes compartieron:

música en vivo

gastronomía

un recorrido por las nuevas instalaciones

Allí el director general Dr. Brian Kelly realizó una presentación de los avances del Colegio y expresó:"Este nuevo centro es mucho más que una estructura; es un símbolo de nuestra visión educativa para el siglo XXI".

Aseguró que es un espacio donde sus estudiantes pueden explorar, innovar y crear juntos. "Nos llena de entusiasmo abrir formalmente sus puertas y celebrar lo que es posible cuando una comunidad se une con un propósito común".

Formación Integral

Más allá de la excelencia académica, Carol Morgan School se distingue por su vocación de servicio.

Actualmente, sus estudiantes lideran más de 55 clubes de labor comunitaria en beneficio de decenas de instituciones benéficas; mientras que, sus graduandos dedican cada año más de 13,500 horas a trabajos sociales, lo que contribuye a formar egresados sensibles, comprometidos y conscientes de su rol en la sociedad.

Una muestra de esto fue presentada por el equipo de robótica Team Drift, que fabricó prótesis de brazo, de bajo costo, impresos en 3D para niños, en colaboración con la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Allí capacitaron a 10 especialistas en el uso de TinkerCAD para apoyar la creación futura de prótesis personalizadas.