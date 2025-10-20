×
AFP Crecer

AFP Crecer y Seguros Crecer se movilizan contra el cáncer en carrera "Juntos para Crecer 5k y 10k"

Cientos de dominicanos se unieron a la tercera edición de la caminata y carrera benéfica contra el cáncer

    Expandir imagen
    AFP Crecer y Seguros Crecer se movilizan contra el cáncer en carrera "Juntos para Crecer 5k y 10k
    Arline Rijo, Ingrid García, Rita Plá, Martha Rosario, Manuel Barranco y Eliza Sánchez estuvieron presentes en la carrera de AFP Crecer y Seguros Crecer. (FUENTE EXTERNA)

    La caminata, que combinó deporte, bienestar y compromiso social, reunió a más de 2,000 participantes en una mañana marcada por la esperanza y el deseo común de aportar a una causa que toca a miles de familias.

    Este año, las empresas Crecer entregaron a la Liga Dominicana Contra el Cáncer la suma de RD$4,250,000, más del doble del último aporte, reafirmando su compromiso de seguir sumando a esta noble misión.

    Durante el acto de apertura, Ingrid García, vicepresidenta de Gestión del Talento, Comunicaciones y Sostenibilidad de las empresas Crecer, expresó con emoción.

    "Hoy iniciamos esta jornada con el corazón lleno de propósito. Más que una carrera, será un acto de amor y esperanza para quienes enfrentan el cáncer. Gracias al Centro Financiero Crecer por hacer posible, año tras año, esta iniciativa que moviliza e inspira", expresó.

    De su lado, Nina D´ Agostini, gerente general de Seguros Crecer, destacó: "Desde Seguros Crecer creemos en la fuerza de las causas que nos unen más allá de cualquier diferencia. Cada paso y cada sonrisa de hoy son también un gesto de respaldo y valentía hacia quienes luchan la dura batalla contra el cáncer."

    Mientras que Rita Plá, gerente general de AFP Crecer, agregó: "La energía y la empatía de esta jornada se unieron en un mismo lenguaje. Gracias a todos los que hicieron posible que cada aporte llegue a la Liga Dominicana Contra el Cáncer, sembrando esperanza para cientos de familias. En AFP Crecer nos enorgullece construir, junto a ustedes, una cultura de prevención y cuidado que trasciende generaciones".

    Expandir imagen
    Infografía
    Caminata Juntos para Crecer 5K y 10K. (FUENTE EXTERNA)

    Durante la caminata contamos con el Dron de Transporte de Emergencia, una innovación de CrecerLab, que entró en acción por primera vez al responder con éxito a un caso real durante el evento. Su despliegue en el Jardín Botánico Nacional validó la efectividad del sistema en un entorno real y de alta concurrencia.

    El evento inició con un calentamiento liderado por el equipo de Fit con Miguel y concluyó con un vibrante espectáculo del artista Manny Cruz, quien deleitó a los presentes con su energía musical.

    AFP Crecer y Seguros Crecer agradecieron a todos los colaboradores, voluntarios, asistentes y empresas patrocinadoras que hicieron posible este evento y que sumaron su energía y compromiso para transformar esta jornada en un movimiento de impacto colectivo.

    Con esta iniciativa, las empresas Crecer reafirman su propósito institucional de generar bienestar, inspirar transformación social y seguir creciendo junto a los dominicanos.

    Acerca de las empresas Crecer

    Las empresas Crecer forman parte del Centro Financiero Crecer (CFC), un ecosistema dedicado a promover el bienestar y la seguridad financiera de las familias dominicanas.

    AFP Crecer, con más de 21 años de trayectoria y más de 1.5 millones de afiliados, lidera el mercado de pensiones con soluciones innovadoras, educación financiera e inclusión social.

    Seguros Crecer, con más de 900 mil asegurados y más de 18 años en el sector, ofrece protección confiable y soluciones resilientes adaptadas a las necesidades de sus clientes.

