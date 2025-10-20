Arbaje Soni presenta su nueva identidad de marca durante Deco Expo 2025

Eduardo Arbaje, Raquel Arbaje de Abinader, Nabil Madera Arbaje, Monica Arbaje de Madera, Graciela Abinader Arbaje, Esther Abinader Arbaje y Rafael Madera. ( FUENTE EXTERNA )

Arbaje Soni celebró la novena edición de Deco Expo, el encuentro anual que celebra la innovación, el diseño y las nuevas tendencias en decoración.

Durante esta actividad presentó oficialmente su nueva identidad de marca. La empresa con más de 60 años siendo parte de los hogares dominicanos.

Esta transformación surge de la visión de Verónica Madera, representante de la tercera generación familiar, quien identificó la necesidad de refrescar la marca para reflejar su evolución, su enfoque contemporáneo y su compromiso con la excelencia.

Para llevar a cabo este proceso, Arbaje Soni confió en la asesoría estratégica y creativa de la firma Inquest, liderada por Luis Rodríguez Troncoso y Nabil Madera Arbaje, con quienes se desarrolló un estudio integral de marca y diseño visual, junto a la asesoría de investigación de Graciela Abinader.

El resultado es una identidad moderna, sobria y coherente con la filosofía de la empresa: crear espacios con historia, armonía y propósito.

Un proceso de evolución natural

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/opd09256-1-23bfac8e.jpeg Ahmed Hasbun, Graciela Abinader Arbaje, Valeria Franco y Nabil Madera Arbaje (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/dsc02420-13a44c4c.jpeg Inés Wiriath, Maia Martínez, Ana Calderón y Giselle Busto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/opd08623-84fc7bea.jpeg Kiara Valdez, Karla Tejada, Channel Tobal y Gabriela Del Rosario. (FUENTE EXTERNA)

Durante el evento, Mónica Arbaje, directora de Arbaje Soni, expresó: "Este rebranding representa mucho más que un cambio visual. Es la evolución natural de una marca con historia, que sigue creciendo y adaptándose sin perder su esencia. En Arbaje Soni seguimos comprometidos con el diseño, la calidad y la emoción que inspira cada hogar".

El lanzamiento de la nueva imagen se presentó dentro de los espacios de Deco Expo 2025, inspirados precisamente en el concepto del rebranding:Design meets branding.

La exposición reunió a destacados talentos del diseño nacional y a las principales escuelas de República Dominicana, quienes interpretaron la esencia renovada de la marca, a través de propuestas creativas y actuales.

Con esta nueva etapa, Arbaje Soni reafirma su liderazgo en el sector del mueble y la decoración, proyectando una marca más cercana, moderna y alineada con las tendencias internacionales, pero fiel a sus raíces dominicanas.