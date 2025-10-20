El Instituto Dermatológico Dominicano presenta nueva promoción de profesionales
Se reconocieron a los coordinadores de las residencias médicas y a los jefes de los departamentos de cirugía y dermatología clínica
El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) celebró la Quincuagésima Quinta (LV) promoción de médicos residentes de post-grado en Dermatología y Venereología y la Vigésimo Octava (XXVIII) de Cirujanos Dermatólogos.
Con esto reafirma su papel como la única escuela de esta especialidad en la República Dominicana y su compromiso con la salud pública y la educación médica de calidad.
La ceremonia, encabezada por la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato, y el Dr. Víctor Pou, director general del Instituto y la Dra. Fernanda Nanita, jefa de enseñanza, reunió a autoridades académicas, representantes del Ministerio de Salud Pública y familiares de los nuevos graduandos.
"Cada promoción simboliza la continuidad de un compromiso con la sociedad dominicana. Nuestros egresados llevan sus conocimientos a todos los rincones del país, contribuyendo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la piel con un profundo sentido humano y social," expresó el Dr. Víctor Pou, director general del IDCP.
Reconocimientos
El Dr. Pou aprovechó la ocasión para reconocer a los coordinadores de las residencias médicas y a los jefes de los departamentos de cirugía y dermatología clínica:
- Dra. Luisa González de Bogaert, encargada de los servicios quirúrgicos.
- Dra. Celeste Marte, encargada de consulta dermatológica.
- Dr. Manuel Cochón, coordinador de la residencia de dermatología.
- Dr. Ángel Taveras, coordinador de Residencia de Cirugía Dermatológica.
La Dra. Fernanda Nanita, jefa de Enseñanza del Instituto, resaltó la trayectoria académica de la institución y el impacto de su modelo pedagógico: "El Instituto no solo enseña dermatología, forma médicos con vocación de servicio, sensibilidad social y compromiso con la salud pública"
El acto contó con la distinguida participación del Dr. Pedro Sing, director del Hemocentro Nacional, quien tuvo a cargo del discurso de orden.
Su intervención, cargada de experiencia y vocación de servicio, sirvió como una fuente de inspiración y una valiosa guía para los nuevos dermatólogos y cirujanos dermatólogos, enriqueciendo con su prestigiosa trayectoria este solemne acto de graduación.
El Instituto, que por casi seis décadas ha liderado la lucha contra la lepra y otras afecciones dermatológicas, reafirma así su doble misión: cuidar la salud de la piel y formar, en esta ocasión, a veintidós nuevos especialistas que garantizan ese cuidado en el futuro.
La ceremonia incluyó la entrega de diplomas, reconocimientos al mérito académico y mensajes de agradecimiento a los docentes y tutores clínicos que acompañaron el proceso formativo.
Con esta graduación, el Instituto fortalece su legado y proyecta su liderazgo hacia el 2026, año en que celebrará sus 60 años de fundación, consolidando su posición como referente nacional en educación médica y atención dermatológica.