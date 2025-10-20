El Instituto Dermatológico Dominicano presenta nueva promoción de profesionales

Dra. Luisa González de Bogaert, vicepresidenta del Patronato de Lucha Contra la Lepra; Emma Guzmán, presidenta del Patronato; Dr. Víctor Pou, Director General del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel; Dr. Pedro Sing, médico internista; Dra. Fernanda Nanita, Jefa de Enseñanza del Instituto. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) celebró la Quincuagésima Quinta (LV) promoción de médicos residentes de post-grado en Dermatología y Venereología y la Vigésimo Octava (XXVIII) de Cirujanos Dermatólogos.

Con esto reafirma su papel como la única escuela de esta especialidad en la República Dominicana y su compromiso con la salud pública y la educación médica de calidad.

La ceremonia, encabezada por la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato, y el Dr. Víctor Pou, director general del Instituto y la Dra. Fernanda Nanita, jefa de enseñanza, reunió a autoridades académicas, representantes del Ministerio de Salud Pública y familiares de los nuevos graduandos.

"Cada promoción simboliza la continuidad de un compromiso con la sociedad dominicana. Nuestros egresados llevan sus conocimientos a todos los rincones del país, contribuyendo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la piel con un profundo sentido humano y social," expresó el Dr. Víctor Pou, director general del IDCP.

Reconocimientos

El Dr. Pou aprovechó la ocasión para reconocer a los coordinadores de las residencias médicas y a los jefes de los departamentos de cirugía y dermatología clínica:

Dra. Luisa González de Bogaert, encargada de los servicios quirúrgicos.

Dra. Celeste Marte, encargada de consulta dermatológica.

Dr. Manuel Cochón, coordinador de la residencia de dermatología.

Dr. Ángel Taveras, coordinador de Residencia de Cirugía Dermatológica.

La Dra. Fernanda Nanita, jefa de Enseñanza del Instituto, resaltó la trayectoria académica de la institución y el impacto de su modelo pedagógico: "El Instituto no solo enseña dermatología, forma médicos con vocación de servicio, sensibilidad social y compromiso con la salud pública"

El acto contó con la distinguida participación del Dr. Pedro Sing, director del Hemocentro Nacional, quien tuvo a cargo del discurso de orden.

Su intervención, cargada de experiencia y vocación de servicio, sirvió como una fuente de inspiración y una valiosa guía para los nuevos dermatólogos y cirujanos dermatólogos, enriqueciendo con su prestigiosa trayectoria este solemne acto de graduación.

El Instituto, que por casi seis décadas ha liderado la lucha contra la lepra y otras afecciones dermatológicas, reafirma así su doble misión: cuidar la salud de la piel y formar, en esta ocasión, a veintidós nuevos especialistas que garantizan ese cuidado en el futuro.

La ceremonia incluyó la entrega de diplomas, reconocimientos al mérito académico y mensajes de agradecimiento a los docentes y tutores clínicos que acompañaron el proceso formativo.

Con esta graduación, el Instituto fortalece su legado y proyecta su liderazgo hacia el 2026, año en que celebrará sus 60 años de fundación, consolidando su posición como referente nacional en educación médica y atención dermatológica.