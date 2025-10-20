Porsche Center Santo Domingo fusiona movilidad eléctrica y bienestar en exclusivo evento

Porsche Center Santo Domingo celebró una exclusiva experiencia de bienestar en Casa Wellness Weekend, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar de cerca la ingeniería del Macan Electric y Macan 4S Electric. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad Porsche dominicana disfrutó de una exclusiva experiencia de bienestar en Casa Wellness Weekend, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar de cerca la ingeniería del Macan Electric y Macan 4S Electric, modelos que representan el futuro de la movilidad sostenible.

Como parte de la agenda, más de 300 asistentes participaron en una experiencia sensorial a bordo de los vehículos, guiada por Alexandra Hannecart, reconocida instructora de yoga y pilates en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/image00007-2f094532.jpg

Esta dinámica logró conectar la potencia, el diseño y la innovación de Porsche con la calma, la conciencia y la energía propias de la filosofía wellness.

El Macan Electric se distingue por su diseño vanguardista, cabina digitalizada, mayor capacidad de carga y una autonomía superior a los 500 km.

Mientras que el Macan 4S Electric ofrece hasta 509 hp con función overboost, aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4.9 segundos, tracción integral eléctrica y la última generación del sistema Porsche Active Suspension Management (PASM), garantizando un manejo ágil y seguro en cualquier terreno.

"Nos enorgullece ser parte de una actividad que nos permite conjugar el compromiso de Porsche con la electrificación de nuestros modelos sostenibles con el bienestar y un estilo de vida saludable que promueve Casa Wellness", expresó Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo.

Agenda variada

La actividad de dos días incluyó además sesiones de yoga, baños de hielo, experiencias sensoriales y programas de Power Pilates, creando un espacio de conexión entre practicantes, aliados y representantes de la marca, celebrando la pasión por el wellness y el estilo de vida Porsche.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/image00006-0b0a4935.jpg

La movilidad eléctrica y el bienestar convergieron en Casa Wellness Weekend, una experiencia exclusiva organizada por Porsche Center Santo Domingo que demostró cómo el lujo contemporáneo va más allá de la conducción, integrando diseño, potencia y consciencia

El exclusivo evento unió la movilidad eléctrica con el bienestar, Porsche Center Santo Domingo celebró el Casa Wellness Weekend. La actividad, que atrajo a más de 300 asistentes, se centró en la fusión del lujo contemporáneo con un estilo de vida saludable, destacando a los modelos Macan Electric y Macan 4S Electric como protagonistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/image00009-5b5e6014.jpg

Estos vehículos no solo impresionaron con su diseño y potencia, sino también con una autonomía superior a los 500 km, demostrando cómo la movilidad eléctrica y la consciencia personal pueden integrarse en una experiencia integral.