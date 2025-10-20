×
VCR celebra su 24 aniversario

A lo largo de más de dos décadas, la agencia de investigación de mercado y estrategia ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras dominicanas

    Expandir imagen
    VCR celebra su 24 aniversario
    Víctor Rosario junto al equipo ejecutivo de VCR. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa VCR celebra su 24 aniversario, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y el acompañamiento estratégico de empresas en diversos sectores de la economía nacional e internacional.

    Fundada en el año 2001 por Víctor Rosario, la agencia inició sus operaciones en la República Dominicana enfrentando los retos propios de toda empresa emergente. Con resiliencia y adaptabilidad, VCR se consolidó en el mercado bajo una filosofía clara: aportar valor en cada proyecto desarrollado.

    Como bien afirma su fundador, "lo único constante en nuestra historia ha sido el cambio, y gracias a ello nos hemos fortalecido y evolucionado junto a nuestros clientes".

    A lo largo de más de dos décadas, VCR ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras dominicanas, llevando sus servicios de investigación de mercado, planificación estratégica y marketing a mercados como Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Puerto Rico, Florida y Bahamas.

    Su portafolio de clientes incluye a las principales empresas dominicanas en diversos sectores, así como a multinacionales líderes, grupos de inversión, ONG e instituciones gubernamentales.

    Expandir imagen
    Infografía

    En materia de innovación, VCR ha incorporado en su quehacer las más avanzadas metodologías, infraestructuras tecnológicas y talento humano especializado, con el fin de responder a las exigencias actuales y futuras del mercado.

    Asimismo, la firma ha tenido el privilegio de participar en las principales mesas de trabajo empresariales, gremiales y gubernamentales, aportando conocimiento y datos estratégicos para la toma de decisiones de alto impacto.

    Con miras al futuro, VCR se proyecta hacia la internacionalización y la evolución constante en materia tecnológica y metodológica, reafirmando su compromiso con la innovación y el diseño de soluciones personalizadas para cada cliente.

    Compromiso

    • En el marco de esta celebración, Víctor Rosario, CEO de VCR, expresó: "Estos 24 años reflejan nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros".
    • "Hoy celebramos no solo el crecimiento de nuestra empresa, sino también el camino recorrido junto a nuestros clientes, colaboradores y aliados estratégicos, quienes han sido pilares fundamentales de nuestra historia".
