La empresa VCR celebra su 24 aniversario, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y el acompañamiento estratégico de empresas en diversos sectores de la economía nacional e internacional.

Fundada en el año 2001 por Víctor Rosario, la agencia inició sus operaciones en la República Dominicana enfrentando los retos propios de toda empresa emergente. Con resiliencia y adaptabilidad, VCR se consolidó en el mercado bajo una filosofía clara: aportar valor en cada proyecto desarrollado.

Como bien afirma su fundador, "lo único constante en nuestra historia ha sido el cambio, y gracias a ello nos hemos fortalecido y evolucionado junto a nuestros clientes".

A lo largo de más de dos décadas, VCR ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras dominicanas, llevando sus servicios de investigación de mercado, planificación estratégica y marketing a mercados como Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Puerto Rico, Florida y Bahamas.

Su portafolio de clientes incluye a las principales empresas dominicanas en diversos sectores, así como a multinacionales líderes, grupos de inversión, ONG e instituciones gubernamentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/dsc9456-1-12d03888.jpg

En materia de innovación, VCR ha incorporado en su quehacer las más avanzadas metodologías, infraestructuras tecnológicas y talento humano especializado, con el fin de responder a las exigencias actuales y futuras del mercado.

Asimismo, la firma ha tenido el privilegio de participar en las principales mesas de trabajo empresariales, gremiales y gubernamentales, aportando conocimiento y datos estratégicos para la toma de decisiones de alto impacto.

Con miras al futuro, VCR se proyecta hacia la internacionalización y la evolución constante en materia tecnológica y metodológica, reafirmando su compromiso con la innovación y el diseño de soluciones personalizadas para cada cliente.

Compromiso

En el marco de esta celebración, Víctor Rosario , CEO de VCR , expresó: "Estos 24 años reflejan nuestro compromiso con la excelencia , la innovación y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros".

