Visa nombra nueva directora de Monedas Digitales para América Latina y el Caribe

La ejecutiva Antonia Souza ha sido nombrada por Visa como su nueva directora de Monedas Digitales para América Latina y el Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

Visa, líder mundial en tecnología de pagos digitales, anunció el nombramiento de Antonia Souza como su nueva directora de Monedas Digitales para América Latina y el Caribe.

La ejecutiva estará a cargo de iniciativas estratégicas enfocadas en la innovación en activos digitales, en línea con la estrategia global de innovación de Visa y apoyando la agenda de monedas digitales de la compañía en toda la región.

De acuerdo con Catalina Tobar, directora de Productos de Crecimiento y Alianzas para Visa América Latina y el Caribe, este nuevo nombramiento refuerza el compromiso de Visa de impulsar la nueva era del dinero digital programable.

"El liderazgo de Antonia representa un paso significativo para acercar aún más a nuestros clientes a soluciones innovadoras como stablecoins, los depósitos tokenizados y las aplicaciones de blockchain. Ya hemos facilitado más de USD 100 mil millones en flujos de compras y gastos con criptomonedas y seguimos explorando soluciones que incluyen liquidación de stablecoins y nuevos modelos de dinero digital programable. Estos avances forman parte de la visión global de Visa de conectar nuevas tecnologías al ecosistema de pagos y apoyar la transformación digital de emisores, socios y consumidores", expresó Souza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/antoniasouza-1-2b7a5357.jpg

"Liderar el área de Monedas Digitales de Visa para la región es una oportunidad única para acelerar el alcance de la innovación en pagos digitales. Mi objetivo es consolidar el liderazgo global de Visa en este tema, conectando criptoactivos, stablecoins y tokenización de activos a nuestra red y a nuestra visión más amplia de innovación. Estoy comprometida a trabajar con nuestros socios para que estas tecnologías sean accesibles, confiables e inclusivas, impulsando un impacto positivo en toda la región", comentó la ejecutiva sobre su nuevo rol.

Antonia cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, con una carrera que abarca empresas globales como Uber, Amazon y Meta. También se desempeñó como COO de Lumx, una startup reconocida por su innovación en el sector de blockchain.

Acerca de Visa

Visa es el líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios.

La misión de este empresa es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar.

En Visa se cree que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y consideran que el acceso es fundamental para el futuro del movimiento de dinero.