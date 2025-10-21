APAP anuncia nueva edición del Cero de Oro

Serguey Forcade, vicepresidente ejecutivo de Productos, Digital y Experiencia de APAP. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) presentó una nueva edición de su emblemática campaña del Cero de Oro.

En este 2025 la iniciativa entregará más de 40 millones de pesos en premios, incluyendo 10 apartamentos.

El Cero de Oro, que en esta edición cumple 57 años ininterrumpidos en el sistema financiero dominicano promoviendo el hábito del ahorro, premiará a 110 socios ahorrantes y clientes.

"Mediante esta campaña, que lleva como lema ' Tu entrega es tu mayor fortuna', queremos reconocer la fuerza que impulsa a cada persona a transformarse. Cada sueño alcanzado por nuestros socios ahorrantes y clientes es el reflejo de metas que se logran a través de sus buenos hábitos de ahorro", destacó Serguey Forcade, vicepresidente ejecutivo de Productos, Digital y Experiencia de APAP.

Forcade informó que dentro de las novedades para esta edición está la visualización de los boletos a través de la aplicación móvil de la entidad financiera, además de las vías tradicionales de consulta.

"Los socios ahorrantes podrán participar por cada 500 pesos de incremento en balance o por cada 5,000 pesos de mantenimiento en sus cuentas de ahorro. Los certificados de depósito generarán un boleto por cada apertura de 5 mil pesos y por mantener un balance de 50 mil pesos en cada certificado activo", subrayó el ejecutivo.

Incluye a los clientes Pyme

Asimismo, mencionó que "los clientes Pyme generarán un nuevo boleto por cada 5,000 pesos de incremento de balance y 25 mil pesos de mantenimiento. Los certificados de depósito generarán un boleto por cada apertura de 100 mil pesos y por mantener un balance de 100 mil pesos en cada certificado activo".

Añadió que "como parte de la dinámica del sorteo los clientes que forman parte de nuestro programa de confianza, Somos, generarán el doble de boletos en cuenta de ahorros y certificado de depósito".

La campaña del Cero de Oro contará con cuatro sorteos regulares en noviembre, diciembre, enero y uno final en febrero de 2026.