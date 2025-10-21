Celebran la tercera entrega de los Premios Julia, 2025

Sandra Aponte, Altagracia Tatis Méndez y Carlos Méndez durante la entrega d elos Premios Julia, 2025. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, con la presencia de invitados especiales, jurado evaluador, directivos y colaboradores de la Fundación NTD, se llevó a cabo la tercera entrega de los "Premios Julia, 2025".

Este es un reconocimiento creado para resaltar y enaltecer las contribuciones significativas que realizan los adultos mayores y que generan cambios positivos en la sociedad dominicana.

En su discurso de apertura, la Sra. Sandra Aponte, Presidente de la Fundación NTD, expresó "los Premios Julia no son solo una entrega de galardones. Son un acto de visibilidad, de dignificación, para afirmar que la edad no disminuye las capacidades, que la experiencia acumula valor en las personas mayores, y que saber reconocerlo es la base de una sociedad cada día más justa".

En esta ocasión fueron premiados 10, adultos mayores, que se han destacado en la vida pública y social de República Dominicana, marcando una trayectoria ascendente a lo largo de sus vidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/los-adultos-mayores-reconocidos-en-premios-julia-2025-5a4db6f0.png Los adultos mayores reconocidos en Premios Julia, 2025. (FUENTE EXTERNA)

Los reconocidos fueron:

La Sra. Altagracia "Taty" Méndez de Uribe (78 años).

(78 años). Ana María Ávila (74 años).

El Padre César Hilario (91 años),.

(91 años),. El profesor Dinápoles Soto (84 años).

Elsa Cruz (72 años).

Sor Pilar López (78 años).

El señor Miguel Méndez (87 años).

La señora Mitsy Cabral de Nova (79 años).

La gestora cultural Verónica Sanción (74 años).

(74 años). La sra. Silvia Denisse Pichardo (78 años).

La Fundación NTD, cada año realiza un trabajo arduo en la selección de los nominados, buscando siempre honrar la labor y trayectoria realizada por las personas mayores.

Historia Fundación NTD

La Fundación NTD es una institución sin fines de lucro, incorporada bajo la Ley 122-05. Su objetivo es contribuir con la solución de las problemáticas sociales del país, poniendo énfasis en la población adulta mayor.

La entidad surge como parte como parte del compromiso con el desarrollo social del país de le empresa NTD Ingredientes. Desde allí se promueve la participación de las personas mayores en la vida social y económica del país.