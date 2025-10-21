Paradisus Palma Real recibe Gran Premio al "Hotel del Año" en el Premio Nacional de Turismo 2025

El prestigioso hotel Paradisus Palma Real, ubicado en las idílicas playas de Punta Cana, ha sido distinguido como "Hotel del Año" durante la cuarta edición del Premio Nacional de Turismo 2025, uno de los más importantes reconocimientos del sector turístico en la República Dominicana.

Este galardón destaca la excelencia, innovación y compromiso con la sostenibilidad de las empresas que elevan los estándares de calidad en la industria turística nacional.

El Premio Nacional de Turismo se ha consolidado como un referente para identificar y premiar a proyectos y empresas que contribuyen activamente al desarrollo del turismo dominicano, promoviendo la competitividad, el respeto al entorno y la autenticidad cultural.

El reconocimiento a Paradisus Palma Real se debe a su sobresaliente gestión durante el último año, la cual incluyó una ambiciosa renovación de sus instalaciones, la implementación de prácticas sostenibles y un enfoque centrado en ofrecer una experiencia personalizada y de lujo para cada huésped.

Luis Severino, Luis Felipe Aquino, Paula Forero, Mynor Espinoza y Cristian Báez. (FUENTE EXTERNA)

Lujo y responsabilidad ambiental

El comité evaluador destacó la capacidad del hotel para integrar lujo, cultura local y responsabilidad ambiental, consolidando su posición como un referente en la hotelería del Caribe.

"Este premio es un reflejo del esfuerzo diario de todo nuestro equipo por ofrecer experiencias memorables, sostenibles y de clase mundial. Nos sentimos profundamente honrados de ser reconocidos como Hotel del Año y reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia y la innovación turística", expresó Paula Forero, directora general del Paradisus Palma Real, durante la ceremonia de premiación.

Es importante destacar que Paradisus Palma Real cuenta con una planta de paneles solares, compuesta de 901 módulos solares y 500 kWp de potencia instalada, que permite compensar toda la energía que utilizan los salones de convenciones del hotel, como ejemplo de práctica de sostenibilidad.

De igual manera, entre sus ofertas está el programa “Destination Inclusive” donde les ofrecen a sus huéspedes de atributo superior, una selección de experiencias únicas, tanto dentro como fuera del resort, cuidadosamente diseñadas para crear una inmersión total en la cultura local.

En cuanto a su gastronomía, siempre a la vanguardia y con el fin de enaltecer las raíces culinarias de la República Dominicana, el restaurante “Flora by Leandro Díaz” ofrece un menú especial, cuidadosamente curado por el chef dominicano Leandro Díaz, que celebra la riqueza de la cocina artesanal dominicana con propuestas innovadoras que rinden homenaje a nuestras raíces culinarias.

Operado por la reconocida cadena internacional Meliá Hotels International, Paradisus Palma Real ha sido previamente galardonado por su liderazgo en iniciativas ecológicas, programas de formación para el personal local y su exclusiva propuesta all-inclusive con auténticos elementos de la cultura dominicana.

Con este nuevo reconocimiento, el hotel fortalece su posicionamiento en el competitivo mercado turístico del Caribe y refuerza la imagen de la República Dominicana como un destino turístico de alto nivel, sostenible y competitivo a nivel internacional.