Robert Takata
Robert Takata

El embajador dominicano Robert Takata presenta cartas credenciales al presidente de Brasil

En el encuentro se destacaron áreas clave para la cooperación mutua

    Expandir imagen
    El embajador dominicano Robert Takata presenta cartas credenciales al presidente de Brasil
    Robert Takata al presentar sus Cartas Credenciales al presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva. (FUENTE EXTERNA)

    El embajador de la República Dominicana en Brasil, Robert Takata, presentó sus Cartas Credenciales al presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, quedando así acreditado oficialmente como representante del país ante esta nación sudamericana.

    La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Itamaraty, donde Takata transmitió los cordiales saludos del presidente Luis Abinader y del Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, al tiempo que reafirmó el firme compromiso del gobierno dominicano de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales con Brasil.

    En el encuentro se destacaron áreas clave para la cooperación mutua, incluyendo:

    • El diálogo político
    • El comercio y la inversión
    • La cooperación técnica
    • El turismo
    • La educación y la innovación, que son pilares fundamentales en la agenda  de desarrollo y colaboración entre ambas naciones.

    Importante encuentro hemisférico

    Asimismo, en nombre del presidente dominicano, el diplomático reiteró la invitación a Lula da Silva para participar en la X Cumbre de las Américas, que se desarrollará en diciembre del año en curso, en Punta Cana, República Dominicana.

    La presentación de Cartas Credenciales marca un nuevo capítulo en la relación diplomática entre la República Dominicana y Brasil, reafirmando el interés compartido en promover una agenda de trabajo dinámica y constructiva en beneficio de ambos pueblos.

