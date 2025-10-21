El embajador dominicano Robert Takata presenta cartas credenciales al presidente de Brasil

Robert Takata al presentar sus Cartas Credenciales al presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador de la República Dominicana en Brasil, Robert Takata, presentó sus Cartas Credenciales al presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, quedando así acreditado oficialmente como representante del país ante esta nación sudamericana.

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Itamaraty, donde Takata transmitió los cordiales saludos del presidente Luis Abinader y del Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, al tiempo que reafirmó el firme compromiso del gobierno dominicano de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales con Brasil.

En el encuentro se destacaron áreas clave para la cooperación mutua, incluyendo:

El diálogo político

El comercio y la inversión

La cooperación técnica

El turismo

La educación y la innovación, que son pilares fundamentales en la agenda de desarrollo y colaboración entre ambas naciones.

Importante encuentro hemisférico

Asimismo, en nombre del presidente dominicano, el diplomático reiteró la invitación a Lula da Silva para participar en la X Cumbre de las Américas, que se desarrollará en diciembre del año en curso, en Punta Cana, República Dominicana.

La presentación de Cartas Credenciales marca un nuevo capítulo en la relación diplomática entre la República Dominicana y Brasil, reafirmando el interés compartido en promover una agenda de trabajo dinámica y constructiva en beneficio de ambos pueblos.