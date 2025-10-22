Congreso Internacional de Salud y Bienestar inaugura su séptima edición

Santo Domingo no se detiene frente a la tormenta Melissa. Esta noche quedó inaugurado el séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, durante un encuentro a casa llena en el hotel Marriott Piantini.

El evento organizado por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y AF Comunicación Estratégica, cuyo presidente, contó con la presencia del ministro de Salud, Víctor Atallah, quien dará inicio a la actividad mañana.

Durante la presentación, el doctor Alejandro Cambiaso, destacó que República Dominicana ocupa el primer lugar en el Caribe, el segundo en Latinoamérica.

Además, está en el puesto número 19 a nivel mundial en el ranking del Medical Tourism Index, el principal índice internacional del sector.

"Este posicionamiento es fruto de la colaboración público-privada, de la calidad de nuestros servicios, la innovación, las acreditaciones internacionales y una infraestructura médica de clase mundial", afirmó.

El congreso reúne a más de 35 especialistas y delegaciones de doce países para debatir sobre cómo elevar los estándares de calidad, seguridad, capacitación del personal médico y técnico, así como fortalecer la sinergia entre los sectores público y privado.

"El turismo de salud eleva la calidad de la medicina para todos los dominicanos y diversifica la oferta turística nacional", expresaron los organizadores, subrayando que esta industria contribuye a hacer del país un destino más seguro, accesible y competitivo.

Asimismo, destacó que los pacientes que visitan el país buscan principalmente servicios de odontología, como implantes y estética dental, cirugía plástica, cirugía general, cardiología, oncología, tratamientos para pérdida de peso, chequeos ejecutivos y diagnósticos especializados.

Estrategia integral

Amelia Reyes Mora subrayó el papel fundamental de la comunicación en el éxito del sector: "La comunicación estratégica ha sido un pilar en el posicionamiento del turismo de salud a nivel local e internacional.

A través de una estrategia integral, ética y especializada, hemos consolidado la confianza y competitividad del sector, proyectando al país como un destino confiable, competitivo y de referencia en turismo de salud".