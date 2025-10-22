Irene Morillo concluye su gira europea con su libro “Conviértete en Referente Estrella"

Irene Morillo junto a miembros de CETAC Automs en Barcelona. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida autora y mentora de negocios Irene Morillo culminó con gran éxito su gira europea de presentación de su libro “Conviértete en Referente Estrella”, desarrollada en España, Italia y Alemania, donde representó con orgullo a la República Dominicana.

La gira inició en Ciudad Real, España, el 24 de septiembre, con una disertación ante miembros de Afammer, y continuó en Madrid y Barcelona, donde compartió herramientas de liderazgo y visibilidad profesional ante la diáspora dominicana y comunidades emprendedoras.

En Italia, la autora fue recibida por la Embajada Dominicana, encabezada por el embajador Rafael Lantigua, en un emotivo acto que contó con la presencia del cuerpo consular y representantes de la comunidad dominicana.

Posteriormente, se presentó en Milán, en un evento organizado por la comunidad Atrévete Mujer, donde estuvo acompañada por su madre, Angelita Valdez.

El cierre de la gira se realizó en Alemania, durante la Feria del Libro de Frankfurt, el evento editorial más importante de Europa, donde Morillo ofreció una charla magistral ante un público internacional compuesto por empresarios, autores y autoridades consulares.

Al valorar la experiencia, Morillo expresó: “Expandir mi mensaje y tocar vidas en distintos países ha sido un sueño hecho realidad. Regreso a casa con el corazón lleno y una visión más clara de mi propósito.”

Con esta exitosa gira, Irene Morillo consolida su posición como referente del liderazgo femenino y continúa su misión de empoderar a profesionales y emprendedores a través de su obra “Conviértete en Referente Estrella”.

Sobre Irene Morillo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/el-se-embajador-rafael-lantigua-e-irene-morillo-durante-su-presentacion-en-la-sede-de-la--embajada-dominicana-en-italia-roma-41c9cd80.jpeg Embajador Rafael Lantigua e Irene Morillo, durante su presentación en la sede de la Embajada Dominicana en Italia, Roma (FUENTE EXTERNA)

Es empresaria, conferencista internacional, mentora de negocios, y fundadora de la agencia publicitaria, Stimulos Group la cual inició en 2007, siendo madre soltera de en ese entonces una niña preadolescente.

Es creadora del movimiento de emprendimiento femenino Poder en Tacones con el cual ha tocado miles de vidas, inspirando y motivando a otras mujeres a desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

Ha sido nombrada como una de las 50 mujeres más poderosas de 2023 por la revista Forbes, y recibió un reconocimiento en el Congreso de los Estados Unidos en febrero de 2025.

Ha mentorizado a más de 500 personas en programas individuales y grupales, siendo los más destacados: Referente Estrella, Crea y Vende tu Conferencia de Alto Valor y Muestra tu Valor.

Con sus conferencias ha tocado a miles, tanto online como presencial en países como Italia, España, Puerto Rico, Alemania, Estados Unidos y República Dominicana. Y online a decenas de países.