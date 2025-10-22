Jergens presenta su campaña contra el cáncer de mama

Como parte de la campaña, Jergens organizó un encuentro de yoga y bienestar. ( FUENTE EXTERNA )

La marca Jergens presentó oficialmente su campaña de prevención del cáncer de mama "Una Mano en el Corazón y la Otra en el Pecho".

El objetivo es crear conciencia sobre la importancia del autocuidado, un compromiso que ha asumido la firma desde 2020, incentivando a través de sus diversos canales de comunicación la práctica del autoexamen mamario y la realización de la mamografía de control .

Estas acciones forman parte de su compromiso con la responsabilidad social , alineadas con su esencia como marca dedicada al cuidado de la piel .

"Este año quisimos hacerlo de una manera más cercana, contando la historia a través de los testimonios de pacientes sobrevivientes de esta enfermedad y transmitiendo el mensaje desde la calma", expresó Pamela Rodríguez, Gerente de la marca a nivel local, durante su discurso central.

Como parte de la campaña, Jergens organizó un encuentro de yoga y bienestar, al que asistieron consumidoras y creadoras de contenido que respondieron al llamado de sumarse a una experiencia de conexión y autocuidado, guiadas por Barbara Quijada.

El evento también contó con la participación de la Dra. Eva Abreu, médica cosmetóloga, quien ofreció palabras de orientación y motivación a las invitadas.

El momento más emotivo llegó con los testimonios de las sobrevivientes Lily López y Thanife González, quienes compartieron sus experiencias de:

Detección temprana

Diagnóstico

Recuperación

Gracias a su coraje, fortaleza y resiliencia, hoy disfrutan de una vida libre de la enfermedad.

Sobre Jergens

Es una marca que ofrece una amplia variedad de productos diseñados para transformar la piel, mejorando de manera notable su aspecto, textura y sensación. La marca continúa reafirmando su compromiso con el bienestar y el cuidado integral de la mujer, dentro y fuera de su rutina diaria.