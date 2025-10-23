×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
App inmobiliaria
App inmobiliaria

Presentan una App inmobiliaria integral

Esta innovación concentra en un solo espacio todas las funciones necesarias para una gestión moderna de bienes raíces

    Expandir imagen
    Presentan una App inmobiliaria integral
    Mateo Floyd, Robert De La Cruz, Natasha Feliz y Roniel Meji´a. (FUENTE EXTERNA)

    ApartamentosRD presentó su nueva aplicación móvil, desarrollada íntegramente en República Dominicana, que permite a los usuarios comprar, gestionar y dar seguimiento a sus inversiones desde cualquier lugar, con transparencia y control.

    Esta innovación concentra en un solo espacio todas las funciones necesarias para una gestión moderna de bienes raíces:

    • Información validada de constructoras y proyectos
    • Control de pagos y documentación
    • Seguimiento de plusvalía y rentabilidad
    • Curaduría exclusiva de propiedades en Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata y Las Terrenas, seleccionadas bajo altos estándares de calidad, ubicación y potencial de crecimiento.

    Presentación

    Expandir imagen
    Infografía
    Así luce la aplicación. (FUENTE EXTERNA)

    Durante el acto, el CEO de la empresa, Robert De La Cruz, expresó que el desarrollo de esta aplicación responde a la visión de digitalizar por completo el proceso inmobiliario dominicano, priorizando la confianza y el valor agregado para el usuario.

    "Esta es la primera aplicación inmobiliaria 100% hecha en República Dominicana. No está diseñada para vender, sino para conectar y aportar valor, garantizando la confianza y el respaldo de los mismos. Además, cuenta con un panel profesional tipo LinkedIn, para que los expertos del sector inmobiliario puedan ser vistos, contratados y valorados por su trayectoria".

    De La Cruz destacó que, como gran novedad, incluye un segmento para inversionistas donde cada usuario podrá ver en tiempo real sus propiedades, su plusvalía, su rentabilidad diaria o mensual, y administrar todo lo relacionado con sus inversiones".

    Con este paso, ApartamentosRD reafirma su liderazgo en innovación tecnológica dentro del mercado inmobiliario, ofreciendo una herramienta que fortalece la relación entre cliente y constructora, mejora la comunicación, agiliza los procesos y profesionaliza la gestión de inversiones.

    La aplicación ya está disponible para descarga en dispositivos Android y iOS, inaugurando una nueva era para el mercado inmobiliario dominicano, donde la transparencia, la confianza y la eficiencia son los pilares del futuro.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.