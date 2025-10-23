The Gym realiza jornada de concienciación contra el cáncer “Cuidarte es Amarte”
The Gym, con el respaldo de la Unidad Oncológica Integral (UNOIN), llevó a cabo una inspiradora jornada, bajo el tema “Cuidarte es Amarte”, un espacio dedicado al bienestar físico, emocional y mental de la mujer, con la que se une al Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.
La actividad tuvo como objetivo principal promover la prevención, el autoexamen y la atención emocional, pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama. El encuentro combinó conferencias educativas, dinámicas de autocuidado, actividades físicas, orientación profesional y testimonios de vida que conectan profundamente con las asistentes.
Además, el programa incluyó la conferencia “El poder de la detección temprana: conciencia, ciencia y esperanza”, y la ponencia “El peso de la mente en la salud integral de la mujer”, impartida por la Dra. Roelka Ventura.
Expositoras
Las expositoras ofrecieron valiosas charlas sobre los signos de alerta, el diagnóstico temprano y el abordaje integral del cáncer de mama. Todas coincidieron en la importancia de una atención médica oportuna y del acompañamiento psicológico como parte esencial del proceso de recuperación. Ellas fueron:
- Dra. Niurka Lozano, especialista en cirugía bariátrica y las cirujanas oncólogas.
- Dra. Imelda Cedano
- Dra. Arlette Matos
- Dra. Lissette Guzmán
Las participantes vivieron momentos de conexión y reflexión a través de rutinas de relajación, ejercicios funcionales y actividades enfocadas en fortalecer la autoestima y el amor propio. Además, varias sobrevivientes compartieron sus experiencias, generando un ambiente de empatía, fortaleza y esperanza.
“Cuidarte es Amarte” reafirmó su compromiso con la creación de una cultura de salud preventiva, recordando que el cuidado personal comienza desde el interior. La jornada dejó un mensaje poderoso: prevenir también es un acto de amor.