The Gym realiza jornada de concienciación contra el cáncer “Cuidarte es Amarte”

The Gym, con el respaldo de la Unidad Oncológica Integral (UNOIN), llevó a cabo una inspiradora jornada, bajo el tema “Cuidarte es Amarte”, un espacio dedicado al bienestar físico, emocional y mental de la mujer, con la que se une al Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.

La actividad tuvo como objetivo principal promover la prevención, el autoexamen y la atención emocional, pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama. El encuentro combinó conferencias educativas, dinámicas de autocuidado, actividades físicas, orientación profesional y testimonios de vida que conectan profundamente con las asistentes.

Además, el programa incluyó la conferencia “El poder de la detección temprana: conciencia, ciencia y esperanza”, y la ponencia “El peso de la mente en la salud integral de la mujer”, impartida por la Dra. Roelka Ventura.

Expositoras

Niurka Lozano, Ganadora, Wanda Grullón y Santiago Martínez

Las expositoras ofrecieron valiosas charlas sobre los signos de alerta, el diagnóstico temprano y el abordaje integral del cáncer de mama. Todas coincidieron en la importancia de una atención médica oportuna y del acompañamiento psicológico como parte esencial del proceso de recuperación. Ellas fueron:

Dra. Niurka Lozano , especialista en cirugía bariátrica y las cirujanas oncólogas.

Dra. Imelda Cedano

Dra. Arlette Matos

Dra. Lissette Guzmán

Las participantes vivieron momentos de conexión y reflexión a través de rutinas de relajación, ejercicios funcionales y actividades enfocadas en fortalecer la autoestima y el amor propio. Además, varias sobrevivientes compartieron sus experiencias, generando un ambiente de empatía, fortaleza y esperanza.

“Cuidarte es Amarte” reafirmó su compromiso con la creación de una cultura de salud preventiva, recordando que el cuidado personal comienza desde el interior. La jornada dejó un mensaje poderoso: prevenir también es un acto de amor.