Banco Caribe presenta su nueva tarjeta de crédito Insignia

Edgar Del Toro presidente de Banco Caribe y Rosanna Ruiz de la ABA. ( FUENTE EXTERNA )

En un encuentro que combinó elegancia y distinción, Banco Caribe presentó su nueva tarjeta de crédito Insignia, una propuesta diseñada para quienes buscan experiencias exclusivas, soluciones financieras diferenciadas y un acompañamiento a la altura de su estilo de vida.

"Insignia representa la evolución de nuestro portafolio de productos y nuestra determinación de acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su vida. Con esta nueva tarjeta reafirmamos que la innovación y la cercanía son pilares de nuestra estrategia", destacó Iderlyn Soto, vicepresidenta de Estrategia e Innovación de Banco Caribe.

Con Insignia, Banco Caribe redefine la experiencia de sus clientes premium a través del lanzamiento de una Comunidad "Circulo Insignia" que provee una oferta que combina sofisticación, innovación y beneficios tangibles para el bienestar integral de las personas, respondiendo a las necesidades de una generación moderna, activa y con visión global.

"Este Círculo es una comunidad exclusiva para nuestros tarjetahabientes que conecta lo financiero con lo vivencial, mediante el acceso a experiencias que incluyen viajes, gastronomía, deporte, cultura y bienestar", explicó Santa Méndez, Directora Senior de Medios de Pago.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/iderlyn-soto-vicepresidenta-de-estrategia-e-innovacion-de-banco-caribe-eece92c3.jpeg Iderlyn Soto, vicepresidenta de Estrategia e Innovación de Banco Caribe. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/nikol-hernandez-arlene-hernandez-y-jessica-aja-4a387c3c.jpeg Nikol Hernández, Arlene Hernández y Jessica Aja. (FUENTE EXTERNA)

Una nueva forma de entender

"Con la nueva tarjeta Insignia, junto al Banco Caribe, presentamos una nueva forma de entender la banca de alto perfil en República Dominicana. Esta tarjeta fue creada para una generación que valora la exclusividad, pero también busca propósito e innovación. Desde el acceso global a salas VIP hasta un Concierge internacional disponible 24/7, cada detalle de Insignia refleja la visión de Visa de acompañar a nuestros clientes con tecnología, seguridad y experiencias que realmente enriquecen su vida", Gustavo Turquia, Gerente General de Visa República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/carolina-guzman-lau-camacho-sol-disla-y-kim-garcia-c45603b9.jpeg Carolina Guzmán, Lau Camacho, Sol Disla y Kim García. (FUENTE EXTERNA)

La nueva tarjeta Insignia ya está disponible a traves de todos los canales de Banco Caribe para clientes actuales y potenciales, y forma parte del plan estratégico de innovación y experiencia de cliente que impulsa la institución para fortalecer su posicionamiento en el sector financiero dominicano.