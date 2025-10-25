DKT Latam Norte presenta en RD innovaciones en anticoncepción y capacitación médica

El equipo de DKT Latam Norte junto a Jaime Sued, de Sued & Fargesa. ( FUENTE EXTERNA )

DKT Latam Norte, filial de DKT Internacional, el mayor proveedor de métodos anticonceptivos a nivel mundial, presentó en República Dominicana los principales productos de su portafolio, diseñados para ofrecer a las parejas opciones accesibles, seguras y de calidad internacional en anticoncepción, además de contribuir a la reducción de la mortalidad materna.

Las presentaciones se realizaron en Santo Domingo y Santiago, con la participación de médicos ginecólogos, profesionales de la salud y representantes de Sued & Fargesa, distribuidor oficial de DKT en el país. Los encuentros fueron encabezados por Mario Flores Álvarez, CEO de DKT Latam Norte, y Denisse Beltrán Nishizawa, Directora de Mercadeo de la organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/image002-17-919f2a1d.jpg Jaime Sued, Denisse Beltrán, Kary Colón y Mario Flores. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/image004-17-ef0ff0e5.jpg Denisse Beltrán junto al equipo de mercadeo de DKT Latam Norte. (FUENTE EXTERNA)

Portafolio innovador para la salud sexual y reproductiva

Los directivos destacaron las características y beneficios de cada producto:

SilverCare : dispositivo intrauterino (DIU) con núcleo de plata, libre de hormonas, disponible en dos presentaciones: estándar y mini (para mujeres que no han tenido hijos).

: dispositivo intrauterino (DIU) con núcleo de plata, libre de hormonas, disponible en dos presentaciones: estándar y mini (para mujeres que no han tenido hijos). Levoplant : implante anticonceptivo subdérmico de largo plazo.

: implante anticonceptivo subdérmico de largo plazo. Postpil : anticonceptivo oral de emergencia de una sola toma (Levonorgestrel 1.5 mg).

: anticonceptivo oral de emergencia de una sola toma (Levonorgestrel 1.5 mg). Medfem: anticonceptivo inyectable trimestral (Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg).

Asimismo, se presentaron las ventajas de la evacuación uterina segura mediante la combinación de Ilefem (Mifepristona) y Taneciprol (Misoprostol), reconocida por la Organización Mundial de la Salud como el Estándar de Oro.

Otro dispositivo clave expuesto fue el AMEU (Aspirador Manual Endouterino), utilizado en procedimientos como evacuación uterina segura. Su implementación representa un avance en la reducción de la mortalidad materna, bajo estándares de calidad internacional.

Educación médica continua con DKT Academy

En el marco de estos encuentros, DKT Latam Norte también presentó su nueva plataforma digital de capacitación médica: DKT Academy, un espacio 100% gratuito y accesible en línea, diseñado para fortalecer la formación continua de los profesionales de la salud en anticoncepción y evacuación uterina segura.

"DKT Academy ofrece contenido desarrollado por expertos en anticoncepción y salud sexual, a través de videos cortos, materiales especializados y fichas técnicas descargables de cada producto. Su propósito es acercar información actualizada y de alto valor científico a los médicos de toda la región", explicaron los directivos.

Los interesados pueden registrarse de manera gratuita en el portal web de la marca y acceder de manera inmediata a todos los contenidos.

Sobre DKT Internacional

El nombre de DKT proviene de Dharmendra Kumar Tyagi, pionero en popularizar la anticoncepción en India en los años 60 a través del marketing social.

Actualmente, DKT Internacional trabaja en más de 100 países con valores que guían su operación.

La visión de DKT es clara: un mundo donde todos los niños sean deseados, el sexo sea genial y las personas libres.