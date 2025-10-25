El torneo de golf PQ celebra exitosa 21ava. edición

Directiva de la Asociación PQ junto a nueva generación. ( FUENTE EXTERNA )

La Romana Country Club de Casa de Campo fue el escenario donde la Asociación Palos Quitao (PQ) realizó la 21 edición de su tradicional Torneo de Golf Benéfico, el cual desde 1991 lleva más de 15 millones de pesos donados a diferentes Fundaciones del país, y donde resultaron como ganadores del torneo Michele Podestá, Alejandro Farach y José Bonetti.

Miguel Roig, presidente de la Asociación PQ, al pronunciar las palabras centrales agradeció a sus patrocinadores por el apoyo incondicional a esta noble causa.

"Celebrar esta edición número 21 nos compromete con las mejores causas de nuestro país y es por ello que expresamos nuestro agradecimiento a todas las empresas que cada año forman parte de esta justa deportiva", comentó.

Este PQ contó con la participación de 174 jugadores de golf y 24 de Pádel en los formatos scramble de tres.

Además, también se contó con la coordinación técnica de Raúl Cendoya, quien afirmó que cada participante tuvo una experiencia en cada hoyo del espléndido campo de golf de La Romana Country Club, que se mantiene en excelentes condiciones gracias al equipo de Costa Sur Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/3848--carlos-medrano-carlos-castillo-y-juan-nunez-rizek-aaabadb3.jpg Carlos Medrano, Carlos Castillo y Juan Núñez Rizek. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/3861--jorge-cestare-luis-arturo-carbuccia-y-miguel-roig-0bf88c24.jpg Jorge Cestare, Luis Arturo Carbuccia y Miguel Roig. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/3964--gabriel-roig-jesus-troncoso-papo-blanco-andres-aybar-tony-caro-y-jose-manuel-trullols-98e4e507.jpg Gabriel Roig, Jesús Troncoso, Papo Blanco, Andrés Aybar, Tony Caro y José Manuel Trullols. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/3940--socrates-cuello-y-rolando-gonzalez-bunster-f4f2d46f.jpg Sócrates Cuello y Rolando González-Bunster. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/3924--alfredo-najri-gustavo-turull-y-jose-manuel-gonzalez-2c2b89f7.jpg Alfredo Najri, Gustavo Turull y José Manuel González. (FUENTE EXTERNA)

En representación de Costasur Dominicana habló el señor Juan Velázquez, quien ofreció las palabras de bienvenidas a los presentes al tiempo que destacó el memorable trabajo que cada año realiza la Asociación PQ para que a través de los fondos recaudados puedan beneficiar a instituciones que trabajan en beneficio de los más necesitados.

Los ganadores

También resultaron ganadores del PQ 2025: Primer lugar bruto, José Miguel Roig, Rodrigo Blanco, Lucas Cabrera; Segundo lugar neto Domingo Bermúdez, José R. Feris y Antonio Mayol; Tercer lugar neto Gustavo Turull, Alfredo Najri y José Manuel González.

En la categoría Senior, los ganadores del primer lugar bruto fueron Alejandro Santelises, Miguel Barbero y Juan Ramos; Primer lugar neto fueron Sanabia, Bonetti y D. Caro; Mientras que el segundo lugar neto fueron Zeller, Garcia y Mota. .

En el torneo de Pádel el primer lugar fue para Miguel Mejía y Jaime Álvarez; Segundo lugar Jaime Mota y Pedro Mota y el tercer lugar para Raúl Alfonso y Manuel Báez.

En el marco de la cena de premiación se entregaron 1.5 millones de pesos a las fundaciones Heart Care Dominicana, FACCI y WalkAbout Foundation, reafirmando su compromiso con las causas que transforman vidas.

Ferndinando Lamarche en nombre de la directiva de la Asociación PQ reconocieron a Miguel Roig y Maríajosé Turull de Roig en agradecimiento por todo lo que han hecho por el torneo PQ.

"Su esfuerzo, organización y entusiasmo han sido el tazon del evento durante estos años, han logrado mucho más que coordinar un torneo, han creado una comunidad, un espacio de amistad y sana competencia que todos disfrutamos y esperamos cada año, gracias por su dedicación y por hacerlo siempre con mucho amor", expresó.

El torneo PQ tuvo un cóctel de bienvenida y entrega de bultos presentado por J.P. Morgan y clausuró con una cena de gala donde los jugadores compartieron con los patrocinadores, miembros de la directiva del PQ e invitados especiales.