Muebles Omar celebra su 50 aniversario y revela su nueva imagen corporativa

Muebles Omar, empresa pionera y líder en soluciones de espacio de oficina en la República Dominicana, celebró por todo lo alto su 50 aniversario con un emotivo evento que reunió a clientes, suplidores, aliados nacionales e internacionales, colaboradores y amigos de la marca.

Fundada en febrero de 1975 por Alexis Licairac, la compañía ha sido durante cinco décadas un referente en el sector, acompañando el crecimiento de empresas dominicanas e internacionales con mobiliario innovador, funcional y de alta calidad.

Actualmente, bajo la dirección de la segunda generación familiar, encabezada por Vladimir Licairac, presidente ejecutivo, y Omar Licairac, vicepresidente ejecutivo, Muebles Omar reafirma su liderazgo en el mercado, apostando por la innovación y la modernización.

En el marco de la celebración, la empresa presentó su nueva identidad corporativa: Omar Oficina & Contract.

Este cambio incluye un logo renovado y una imagen visual más moderna, que refleja el espíritu innovador de la marca, su visión de futuro y su compromiso de seguir ofreciendo soluciones confiables, de calidad y alineadas a los retos de la era digital.

La nueva etapa

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer de primera mano las dos grandes áreas que conforman esta nueva etapa:

Omar Oficina , con escritorios ejecutivos , estaciones de trabajo y mobiliario especializado en espacios corporativos .

, con , estaciones de trabajo y mobiliario especializado en . Omar Contract, dirigido al sector hotelero y comercial, con propuestas que incluyen mesas, sillas, tumbonas (chaise longue) y otras soluciones de diseño adaptadas a las necesidades del mercado.

"Este 50 aniversario es motivo de orgullo y de agradecimiento. Orgullo por lo que hemos construido durante cinco décadas y agradecimiento a cada cliente, suplidor, aliado y colaborador que ha formado parte de esta historia. Hoy presentamos una nueva imagen que simboliza evolución, pero con el mismo compromiso de siempre: servir con calidad y responsabilidad", expresó Vladimir Licairac, presidente ejecutivo de Muebles Omar.

Con 50 años de trayectoria y una visión clara hacia el futuro, Muebles Omar reafirma su posición como la empresa dominicana líder en soluciones de mobiliario para oficinas y proyectos contract, abriendo una nueva etapa que consolida su legado y proyecta su crecimiento hacia las próximas generaciones.