Muebles Omar
Muebles Omar

Muebles Omar celebra su 50 aniversario y revela su nueva imagen corporativa

Este cambio incluye un logo renovado y una imagen visual más moderna, que refleja el espíritu innovador de la marca

    Expandir imagen
    Muebles Omar celebra su 50 aniversario y revela su nueva imagen corporativa
    Muebles Omar reafirma su liderazgo en el mercado, apostando por la innovación y la modernización. (FUENTE EXTERNA)

    Muebles Omar, empresa pionera y líder en soluciones de espacio de oficina en la República Dominicana, celebró por todo lo alto su 50 aniversario con un emotivo evento que reunió a clientes, suplidores, aliados nacionales e internacionales, colaboradores y amigos de la marca.

    Fundada en febrero de 1975 por Alexis Licairac, la compañía ha sido durante cinco décadas un referente en el sector, acompañando el crecimiento de empresas dominicanas e internacionales con mobiliario innovador, funcional y de alta calidad.

    Actualmente, bajo la dirección de la segunda generación familiar, encabezada por Vladimir Licairac, presidente ejecutivo, y Omar Licairac, vicepresidente ejecutivo, Muebles Omar reafirma su liderazgo en el mercado, apostando por la innovación y la modernización.

    Expandir imagen
    Omar Licairac, Alexis Licairac y Vladimir Licairac.
    Omar Licairac, Alexis Licairac y Vladimir Licairac. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Lilly Acevedo, Sarah de León, Llilda Solano, Yipsy Roa y Monika Fiallo.
    Lilly Acevedo, Sarah de León, Llilda Solano, Yipsy Roa y Monika Fiallo. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Omar Licairac, Mario Cavaletti y Vladimir Licairac.
    Omar Licairac, Mario Cavaletti y Vladimir Licairac. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Nikauly de la Mota, Llilda Solano, Giselle Ardavin, Odette Nader y Laura Asilis.
    Nikauly de la Mota, Llilda Solano, Giselle Ardavin, Odette Nader y Laura Asilis. (FUENTE EXTERNA)

    En el marco de la celebración, la empresa presentó su nueva identidad corporativa: Omar Oficina & Contract.

    Este cambio incluye un logo renovado y una imagen visual más moderna, que refleja el espíritu innovador de la marca, su visión de futuro y su compromiso de seguir ofreciendo soluciones confiables, de calidad y alineadas a los retos de la era digital.

    La nueva etapa

    Durante el evento, los asistentes pudieron conocer de primera mano las dos grandes áreas que conforman esta nueva etapa:

    • Omar Oficina, con escritorios ejecutivos, estaciones de trabajo y mobiliario especializado en espacios corporativos.
    • Omar Contract, dirigido al sector hotelero y comercial, con propuestas que incluyen mesas, sillas, tumbonas (chaise longue) y otras soluciones de diseño adaptadas a las necesidades del mercado.

    "Este 50 aniversario es motivo de orgullo y de agradecimiento. Orgullo por lo que hemos construido durante cinco décadas y agradecimiento a cada cliente, suplidor, aliado y colaborador que ha formado parte de esta historia. Hoy presentamos una nueva imagen que simboliza evolución, pero con el mismo compromiso de siempre: servir con calidad y responsabilidad", expresó Vladimir Licairac, presidente ejecutivo de Muebles Omar.

    Con 50 años de trayectoria y una visión clara hacia el futuro, Muebles Omar reafirma su posición como la empresa dominicana líder en soluciones de mobiliario para oficinas y proyectos contract, abriendo una nueva etapa que consolida su legado y proyecta su crecimiento hacia las próximas generaciones.

    TEMAS -

