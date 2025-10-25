Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt Hotels presenta novedades

Alfonso Ferreiro, David Paños, Gabriel Roca, Juan Sánchez y Domenico Cacace participaron en la actividad de Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt Hotels. ( FUENTE EXTERNA )

Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H), en colaboración con Grupo Martinón, ofrecieron un encuentro a periodistas, influencers y personalidades relacionadas con el turismo para dar a conocer las novedades del Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt Hotels.

Este hotel se une al portafolio Lifestyle de Hyatt e invita a los huéspedes a celebrar la alegría de vivir en el exclusivo vecindario El Cortecito de Punta Cana, a solo unos pasos de la playa Los Corales.

Entre las ventajas competitivas del nuevo JdV están sus modernas instalaciones, las cuales fueron construidas con alto estándares de calidad y cumpliendo con las normas de medio ambiente, sus hermosos y exuberantes jardines, salones para para eventos sociales y day pass dreams.

Además, los huéspedes tienen la opción de comprar un pase diario todo incluido para resorts vecinos de la colección Hyatt Inclusive, que, por monstos adicionales, incluye el Secrets Royal Beach Punta Cana y Dreams Royal Beach Punta Cana.

"Nuestros visitantes con pases diarios tienen acceso completo a las canchas de tenis y pickleball de la playa Los Corales, canchas de baloncesto, restaurantes, bares y más", explicó David Paños, Director of Sales and Marketing de Hyatt Centric y del Hotel Royal Beach Punta Cana JdV by Hyatt.

Destacó que, para reuniones ejecutivas, pequeños retiros de negocios o cualquier evento intermedio, el Royal Beach Hotel Punta Cana cuenta con dos salas de juntas completamente equipadas.

"La terraza del hotel también sirve como un escenario poco convencional para reuniones íntimas y celebraciones de todo tipo, creando momentos memorables", resaltó.

David Paños destacó que el hotel está en una ubicación privilegiada, solo a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. "El Royal Beach Hotel Punta Cana ofrece 66 habitaciones eclécticas que abrazan el espíritu local con comodidades multifuncionales y un gimnasio abierto las 24 horas, así como una piscina tranquila con camastros".

De su lado, Juan Sánchez, gerente general del Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt Hotels, expresó que después de una extensa renovación, les damos la bienvenida a viajeros de negocios y de placer para que se conecten y vivan el momento con infinitas oportunidades de explorar el ambiente local, incluyendo la espectacular playa de arena blanca y agua cristalinas.

"Es un placer ser parte de este proyecto histórico con el debut de la marca JdV by Hyatt en el Caribe", agregó.

Entre sus ofertas gastronómicas, manifestó que el Ámbar Fusion Cuisine es el restaurante insignia del hotel, que combina sabores isleños e internacionales con ingredientes locales para crear una experiencia culinaria excepcional, colocando a los huéspedes en el corazón de la escena gastronómica local.

De igual manera, el señor Sánchez se refirió al Bar Colón, ubicado en el área de la piscina, el cual definió como un refugio relajante para que los huéspedes disfruten bocados ligeros y bebidas exclusivas en un ambiente relajante rodeado de naturaleza.

A su entender, el Royal Beach Lobby Bar es el lugar perfecto para que locales y visitantes disfruten de cócteles seleccionados, una botella de vino por la noche o una opción casual de café y te.

Mientras que Gabriel Roca Director General Grupo Martinón República Dominicana y Aruba, informó que la marca JdV by Hyatt en colaboración con Grupo Martinón seleccionó la República Dominicana para el primer Royal Beach Hotel Punta Cana en el Caribe porque es una marca lifestyle que se adapta al estilo de vida de Punta Cana.

Recordó que los hoteles que forman parte de JdV by Hyatt están por todo el mundo, pero sus experiencias son auténticamente locales. "52 hoteles en varios países, pero el Royal Beach Punta Cana by JDV es un hotel boutique del Caribe que marca la pauta y el único Royal del Caribe".

El Royal Beach Hotel Punta Cana se suma a más de 55 hoteles de la marca JdV by Hyatt a nivel mundial, en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.

El hotel amplía aún más la presencia de Hyatt en Punta Cana, uniéndose a 20 resorts de la colección Hyatt Inclusive en el destino. Para más informaciónse puede acceder al portal web de esta línea de hoteles.

JdV by Hyatt

Una comunidad para los espíritus libres, los de corazón alegre y los jóvenes de alma, la marca JdV by Hyatt ofrece una colección de hoteles vibrantes e independientes que son reflejo fiel de los barrios urbanos que llaman hogar.

Inspirada en su nombre, joie de vivre (alegría de vivir), la marca invita a huéspedes y locales por igual a conectarse, vivir el momento y celebrar la alegría de la vida.

Cada hotel ofrece una experiencia inclusiva en espíritu y espacio, invitando a todos a hacer que cada estadía sea verdaderamente suya.

Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa líder global en hospitalidad guiada por su propósito: cuidar a las personas para que puedan ser su mejor versión.

Al 31 de marzo de 2025, la cartera de la compañía incluía más de 1,450 hoteles y propiedades con todo incluido en 79 países y seis continentes.