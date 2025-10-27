Alacta Plus presenta su nueva formulación a comunidad médica

Mead Johnson Nutrition realizó un encuentro especial en el que reafirmó su compromiso con la nutrición infantil, al lanzar la nueva formulación de la marca Alacta Plus a la comunidad pediátrica y socios comerciales del país, a la que le presentó los beneficios de los componentes que tiene este producto.

Durante la actividad se resaltó que la renovada combinación cuenta con MFGM (Membrana del Glóbulo de Grasa de la Leche por sus siglas en inglés) y DHA (Ácido Docosahexaenoico), ingredientes clave que apoya el desarrollo mental.

Además, incorpora vitaminas, minerales que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune , prebióticos que favorecen la salud digestiva y sin azúcar añadida.

Innovación

Con más de 120 años de experiencia, Mead Johnson Nutrition es una empresa lídermundial en nutrición pediátrica, reconocida por su innovación y compromiso con el bienestar infantil.

Su misión es nutrir a los niños del mundo para el mejor comienzo en la vida, ganando la confianza de millones de familias y profesionales de la salud en todo el mundo.

Estudio de Brand Equity

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/foto-2-2-00202436.jpg Dr. Roberto Meliton Herrera,Janine Marmolejos,Dr. Pedro Abraham,Steven Sabo yGabriela Chaljub. (FUENTE EXTERNA)

Para esta novedad de la marca se llevó a cabo el Estudio de Brand Equity, con profesionales de la salud del sector privado en República Dominicana, agosto 2025:

Membrana del glóbulo de grasa de la leche, MFGM por sus siglas en inglés.

Ácido docosahexaenoico.

Las habilidades derivadas del desarrollo mental como el aprendizaje dependen de diversos factores como una dieta correcta y una apropiada estimulación.

Vitaminas, minerales y una mezcla exclusiva de PDX (polidextrosa) /GOS (galactooligosacáridos), además contiene DHA y MFGM componentes que cuentan con evidencia científica relacionada con el sistema inmune en los primeros años de vida. °