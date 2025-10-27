Autocamiones y Agencias Generales reciben certificación OEA

Clara Santa Cruz, Clara Reid, Georgia Ann Reid y Diana Ramos junto a colaboradores. ( FUENTE EXTERNA )

Las empresas Autocamiones S.A. y Agencias Generales SRL recibieron la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA), un reconocimiento otorgado por la Dirección General de Aduanas (DGA), que acredita a ambas organizaciones como socios confiables en la cadena de suministro internacional, cumpliendo con altos estándares de seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Esta certificación posiciona a las empresas Autocamiones S.A. y Agencias Generales S.R.L. como actores estratégicos dentro del comercio internacional, ya que el estatus de OEA permite agilizar los procesos aduanales, mejorar la seguridad de la cadena logística, fortalecer la reputación internacional de las empresas y acceder a beneficios comerciales en mercados.

Esta importante acreditación fue recibida oficialmente en el marco de la VIII Conferencia Anual Operador Económico Autorizado realizada en el Hotel Sheraton.

Al evento asistieron sus principales ejecutivos: Clara Reid, vicepresidente de Autocamiones S.A. y gerente de Agencias Generales; Luis Lara, gerente de Tecnología de Autocamiones S.A. y Agencias Generales y Cleanny Florentino, gerente Jr. de Desarrollo Humano de Autocamiones S.A. y Agencias Generales.

Asimismo, Catherine Calcaño, gerente de Cumplimiento de Autocamiones S.A. y Agencias Generales, y Yonessy Méndez, especialista Sr. de Procesos y Calidad de Autocamiones S.A. y Agencias Generales.

Mientras que en representación de la Dirección General de Aduanas estuvieron Gabino José Polanco, subdirector técnico, y Lucía Zorrilla, subdirectora.

Clara Reid destacó que la obtención de la certificación OEA refuerza el compromiso de estas empresas con la seguridad y transparencia en sus operaciones logísticas.

"Con esta certificación, las empresas fortalecen su competitividad y su capacidad para operar en mercados globales con mayor eficiencia, Autocamiones S.A. y Agencias Generales S.R.L., suman a un grupo selecto de empresas en República Dominicana ya certificados, destacándose como referente en su sector", señaló.

Beneficios

Entre los beneficios que tendrán estas compañías con esta acreditación, incluye el tener acceso a canales preferenciales en la aduana ( menos inspecciones físicas y documentales) y se contará con despachos más rápido de mercancías, lo que reduce tiempos y costos logísticos.

De igual manera, facilita el comercio con países que tienen acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) y a la vez mejora la imagen ante socios comerciales, autoridades y clientes internacionales como empresas confiables.

La certificación tiene una vigencia inicial de tres años y será objeto de seguimiento por parte de la DGA.

