Café Santo Domingo cruza el Atlántico con la nueva alianza de Induban y Goya Europa

El sabor del café dominicano da un paso más allá. Industrias Banilejas (INDUBAN), empresa líder en el sector cafetalero del país, ha anunciado una alianza estratégica con Goya Europa para distribuir su icónica marca Café Santo Domingo en España, consolidando así su estrategia de expansión internacional.

El acuerdo fue firmado en la sede europea de Goya, en la ciudad de Toledo, por Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Induban, y Elías Picado Fernández, director adjunto de Goya para el mercado europeo.

Este nuevo capítulo refuerza una relación que comenzó en 2021 con la distribución de los productos de Induban en Estados Unidos, inicialmente en el Noreste y extendida luego al Sureste del país.

Conexión emocional

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/07dd6984-2730-4fb9-a908-6f63cccc9c68-c83586e2.jpg Elías Picado Fernández, director adjunto de Goya para el mercado europeo, y Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Industrias Banilejas. (FUENTE EXTERNA)

Para Pozo Perelló, la entrada al mercado español representa mucho más que una expansión comercial: es una conexión emocional.

"Con este acuerdo llegamos a los dominicanos que viven en Europa, para quienes Café Santo Domingo es parte de su identidad, y también a nuevos consumidores que nos descubrieron en algún viaje a República Dominicana o en nuestra participación en Fitur", destacó el ejecutivo.

La alianza contempla la distribución de Café Santo Domingo en toda España a través de la red de Goya, que abarca más de 8,000 puntos de venta, desde grandes cadenas hasta pequeños comercios y tiendas especializadas.

Esta presencia permitirá que tanto la comunidad latina como el público local disfruten del café dominicano más emblemático.

Actualmente, Induban exporta a diez mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, Canadá y varias islas del Caribe. Además, continúa fortaleciendo sus canales digitales con ventas directas a través de Amazon USA, reafirmando su misión de llevar la cultura dominicana al mundo, una taza a la vez.

Con esta alianza, Café Santo Domingo no solo amplía su alcance, sino que reafirma su esencia: un sabor que une raíces, tradición y orgullo nacional más allá de las fronteras.



