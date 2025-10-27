Realizan el BMW M Driving Academy República Dominicana

BMW, MINI y BMW Motorrad ofrecieron una experiencia transformadora durante la edición 2025 de la BMW M Driving Academy República Dominicana, celebrada en el Autódromo Las Américas.

Durante dos jornadas intensivas, los asistentes participaron en una experiencia formativa diseñada para perfeccionar sus habilidades al volante. Guiados por instructores certificados, los participantes entrenaron técnicas de conducción como frenado progresivo, trazado de curvas, control en aceleración, manejo de tracción total (xDrive), cambios de apoyo y dominio del vehículo en condiciones de alto desempeño.

Esta actividad combinó sesiones teóricas con prácticas en pista, priorizando la seguridad sin restar emoción. El objetivo fue elevar la confianza, el control y el dominio del vehículo, transmitiendo la verdadera esencia del ADN de la marca: precisión alemana, poder, dominio y adrenalina en perfecta armonía.

“La M Driving Academy está concebida como un espacio de crecimiento, tanto en habilidades como en conexión con el vehículo. Aquí, cada conductor descubre de lo que es capaz al combinar técnica, control y la ingeniería superior de BMW M”, expresó Mario García, gerente de BMW.

Ingeniería, potencia y carácter

La flotilla de vehículos incluyó modelos emblemáticos de la división BMW M, como:

El M3 Competition xDrive

El M4 Competition Convertible

El M440i Convertible

El M5 Sedan PHEV

La SUV X5 M60i

La X5 M Competition

La X6 M Competition

La X7 M60i

Esta diversidad permitió a los asistentes experimentar distintas configuraciones, respuestas dinámicas y niveles de potencia, todo respaldado por la tecnología más avanzada de BMW.

Cada modelo reveló una personalidad distinta, desde la precisión milimétrica del M3, hasta la combinación de lujo y fuerza bruta de las SUV de alto desempeño, reafirmando el carácter versátil y emocional de la línea M.

Conducir con propósito

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/jose-roberto-de-la-garza-copy-4c23065c.jpg José Roberto de la Garza. (FUENTE EXTERNA)

La BMW M Driving Academy incorporó una modalidad especial donde los participantes llevaron sus propios vehículos BMW M. Esta dinámica permitió profundizar la experiencia desde un enfoque personalizado, recibiendo retroalimentación directa por parte de los instructores, fortaleciendo así la relación entre el conductor y su vehículo en un entorno profesional y seguro.

Más que una experiencia, una comunidad

Más allá de la pista, la BMW M Driving Academy fue un espacio de conexión, comunidad y aprendizaje. Desde la bienvenida hasta la última vuelta, cada momento reflejó los valores que definen a BMW: excelencia, innovación, emoción y precisión.

“Cada participante salió con una sonrisa, un nuevo nivel de confianza y la certeza de que conducir un BMW no es solo moverse, es sentir”, indicó García.

Con iniciativas como esta, Magna distribuidor oficial de BMW en República Dominicana, reafirma su compromiso con una propuesta de valor que combina formación, tecnología, cercanía y vivencias que elevan la experiencia de marca a un nuevo nivel.