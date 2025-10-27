Gobierno del Japón reconoce a embajador dominicano en Brasil, Robert Takata

El Gobierno del Japón, en nombre del Emperador Naruhito, reconoció al embajador de la República Dominicana en Brasil, Robert Takata Pimentel, con la Orden del Sol Naciente, Gran Cordón (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun), la más alta distinción que Japón concede habitualmente a diplomáticos extranjeros.

La condecoración, impuesta por el embajador del Japón en Brasil, Teiji Hayashi, reconoce los valiosos aportes del embajador Takata al fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y el Japón durante su gestión como jefe de misión en Tokio (2020–2025).

Durante este período en el que se consolidaron avances significativos en los ámbitos de:

Cooperación

Intercambio cultural

Promoción económica

La Orden del Sol Naciente, instituida en 1875 por el Emperador Meiji, fue la primera orden nacional del Japón moderno y simboliza la luz del amanecer como fuente de energía, esperanza y renovación.

Su grado de Gran Cordón representa el más alto nivel otorgado a embajadores y dignatarios que han contribuido de manera sobresaliente al entendimiento mutuo entre Japón y otras naciones.

Gratitud

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/foto-condecoracion-1-1-73c4b845.jpeg Momento del recibimiento del galardón. (FUENTE EXTERNA)

Al recibir la distinción, el diplomático expresó con humildad y gratitud que "esta condecoración honra también a la diplomacia dominicana y a todos los que han trabajado por acercar a nuestro país a Japón, en una agenda de cooperación basada en el respeto, la innovación y la amistad entre pueblos".

La ceremonia reafirma los lazos de aprecio y respeto entre la República Dominicana y el Japón, así como la vocación de una diplomacia dominicana con visión global, humildad y compromiso de resultados tangibles para el desarrollo de su pueblo.