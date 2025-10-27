Presentan Naciendo.co, una comunidad digital para vivir la maternidad con confianza

La doula y coach de parto Sary Méndez durante la presentación de Naciendo.co. ( FUENTE EXTERNA )

En el camino hacia la maternidad, no basta con desear que todo salga bien: es fundamental que la mujer embarazada cuente con información veraz, oportuna y completa para afrontar cada etapa del proceso con confianza, participación activa y mejores resultados tanto para ella como para su bebé.

Con esa visión nació Naciendo.co, una comunidad fundada por Sary Méndez, mamá, doula, coach y partera, quien sostiene que el parto no debe concebirse como un evento médico o patológico, sino como un proceso natural en el que la mujer tiene el derecho y la responsabilidad de informarse, decidir y confiar en su cuerpo.

Esta filosofía cobra vida en la nueva plataforma digital "Experiencia Naciendo", un espacio que ofrece educación, acompañamiento emocional y comunidad para mujeres embarazadas y sus parejas, ayudándolas a vivir la maternidad de una forma más consciente, humana y empoderada.

Un espacio para aprender, compartir y acompañar

La plataforma permitirá acceder a clases prenatales completas, al grupo de apoyo "Embarazadas Anónimas", a sesiones en vivo mensuales de preguntas y respuestas, y a material descargable.

También estarán disponibles nuevos cursos para mujeres que inician su embarazo, para quienes desean optar por un parto vaginal después de una cesárea (VBAC), y para los acompañantes de parto.

Durante el evento de lanzamiento, que reunió a figuras del ámbito maternal, asesoras en lactancia, influencers y profesionales de la salud, se presentó el programa Embajadoras Naciendo, que invita a influencers y especialistas a amplificar el mensaje del acompañamiento consciente.

"El parto representa un momento de profunda conexión, y conocer sus fases, los signos del trabajo de parto, las opciones de manejo del dolor, las posiciones posibles y cuándo podría requerirse una intervención médica, permite a la mujer tomar decisiones informadas y participar activamente en su propio proceso", explicó Méndez.

"Una mujer informada toma decisiones más seguras, se involucra activamente en su proceso y transmite esa seguridad a su entorno".

"La educación prenatal está relacionada con mejores resultados de salud, mayor bienestar emocional y una experiencia de parto más positiva. Por ello, Experiencia Naciendo está para acompañar a mujeres en cualquier parte del mundo, con la misma cercanía y calidez que si estuviera ahí", agregó.

Masterclass gratuito

Como parte del lanzamiento de la plataforma, Sary Méndez impartirá la masterclass gratuita "Desvelando el secreto: 5 pasos que transformarán tu parto", este martes 28 de octubre, abierta al público y disponible a través de la plataforma Naciendo.co.

