La marca Victorina entrega donación de alimentos a Casas de Acogida Faces

La marca de alimentos Victorina entregó un donativo de alimentos a Fundación Casas de Acogidas Faces, como parte de sus acciones en colaborar y crear sensibilidad sobre el cuidado que debemos tener en prevenir el cáncer de mama con la campaña Tómate el tiempo.

"Como marca reconocemos el esfuerzo que cada día la Casa de Acogida Faces realiza recibiendo a pacientes de todo el país que necesitan una mano solidaria para completar su tratamiento de cáncer en los centros oncológicos de Santo Domingo", resaltó Natalie Tineo, Líder de Marca Sr. de Victorina.

También añadió que el donativo de alimentos refleja el deseo de la marca de apoyar la valiosa labor de asistencia y cuidado que ofrece la fundación.

De su lado, Fary de León, presidenta fundadora de Faces Dominicana, dijo que la casa de acogida está dirigida a hospedar pacientes con cáncer, de escasos recursos, que se trasladan de lugares remotos a recibir atenciones médicas.

"Faces les ofrece a las personas afectadas de la enfermedad un hospedaje digno, una alimentación balanceada sin grasas ni productos artificiales, apoyo emocional y espiritual, entre otros cuidados. Agradecemos este valioso donativo que nos ayuda a continuar brindando apoyo y esperanza a los pacientes que enfrentan el cáncer".

Campaña de sensibilización

La marca realizó un donativo valorado en $150,000 pesos en alimentos como:

Pasta de tomate

Productos de granerías

Jugos néctares

Avenas

Este aporte forma parte de su campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama Tómate el tiempo con el que cada año hacen un llamado a su comunidad a dedicarse tiempo a sí mismas para realizarse su debido chequeo médico, autoexamen de mamas e identificar las señales tempranas del cuerpo para la detección del cáncer de Mama.

El acto de donación tuvo lugar en las instalaciones de la fundación en el sector El Cacique IV del Distrito Nacional y reunió sus administradores, así como un equipo de ejecutivos de la unidad de alimentos de Distribuidora Corripio en representación de la marca.