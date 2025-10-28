Adompretur celebra la XXI del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua

Ganadores del Premio Epifanio Lantigua 2025, junto a la directiva de Adompretur. ( PABLO TAVERAS )

Durante una gala realizada en el hotel Sheraton de Santo Domingo, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) entregó la vigésima primera edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL 2025).

El evento se llevó a cabo bajo el lema "Somos Cultura", en el que la periodista Katheryn Luna resultó ganadora del Gran Premio Epifanio Lantigua 2025, por su trabajo dedicado al turismo inclusivo. Ella recibió un premio metálico de 85,000 pesos y boletos aéreos cortesía de Arajet.

Su publicación destacó el enfoque social, la profundidad narrativa y la pertinencia del tema para el desarrollo de un turismo más humano e incluyente, resaltó la valorización del jurado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-28-at-225300a51e1a90-1fa00952.jpg La periodista Katheryn Luna obtuvo el Gran Premio Epifanio Lantigua 2025. (DIARIO LIBRE/ PEDRO TAVERAS)

En tanto que, en la categoría regional fue galardonada Mayerlín Martínez, de M Digital, así como una mención especial a Ramón Ramos, de Gente TV.

En arte y cultura fue reconocida la periodista Elena Crespo, y en Ecoturismo, a Karla Alcántara, del periódico Acento. En el renglón periodismo digital lo conquistó Katheryn Luna, del periódico Acento, y la mención de honor fue para Solangel Valdez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-28-at-22522425f9cbf0-4d660a50.jpg Mayerlin Martínez ganó en la categoría Turismo Regional. (PEDRO TAVERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-28-at-22530022dd85b5-1f85bf2e.jpg La categoría Arte y Cultura fue ganada por Elena Crespo. Lo recibió otra colega en su honor. (PEDRO TAVERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-28-at-2252244e7d6ebc-3530196a.jpg Menciones de Honor en Fotografía para Angel Hernández y José Alfredo Mercado Hernández. (PEDRO TAVERAS)

En la categoría Gastronomía fue galardonada Sudelka García, del periódico El Nacional; mientras que en Revista Impresa y/o Digital ganó Sergio Cid. Además, Ángela Carrasco y Odalis Castillo recibieron una mención especial en Turismo Musical.

En audiovisual fueron ganadores Karelyn Cuevas y Francisco Medrano; en Periodismo de Opinión ganó Magaly Toribio, mientras que la mención especial fue para Adrián Morales.

El renglón Periodismo Impreso fue entregado a Karina Jiménez, la mención especial fue para Pedro Sánchez, del periódico Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/39ee59dd-fe7a-443a-9e25-0b236b684236-9c32de98.jpg El periodista Jesús Vásquez, de Diario Libre, recibe en nombre de Pedro Martín Sánchez, la mención especial en Periodísmo Impreso. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)

El reconocimiento al "Medio destacado del año" recayó en Infotur Dominicano dirigido por el periodista Javier Noguera, por su trayectoria informativa y su aporte al fortalecimiento del sector turístico nacional, con enfoque en estadísticas, sostenibilidad e inversión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/karina-jimenezjpg-whatsapp-image-2025-10-28-at-225517057ea09f-4f3811dc.jpg La periodista Karina Jiménez obtuvo el renglón Periodismo Impreso. (PEDRO TAVERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/sergio-sidjpg-whatsapp-image-2025-10-28-at-225517aeb5492d-5899712b.jpg Sergio Cid ganó el premio en la categoría Revista Impresa. (PEDRO TAVERAS)

De manera especial fue galardonado el ministro David Collado, por su aporte al posicionamiento del Turismo en República Dominicana.

Discursos

Sarah Hernández tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, quien valoró el rol del periodista y la importancia de ejercer con sentido de responsabilidad profesional:

"Esta noche reconocemos el compromiso con la verdad, la coherencia y la pasión por contar historias que transforman. El Premio Epifanio Lantigua celebra precisamente eso: el periodismo que educa, orienta y construye".

Asimismo, la vicepresidenta de Adompretur y directora del PEL 2025, Millizen Uribe, reflexionó sobre los retos que enfrenta el periodismo en la era digital, marcada por la desinformación y la automatización:

"Vivimos días duros para el periodismo profesional. Pero el camino no es rendirse: es volver al rigor, a la ética y a la profesionalización. Porque sin buen periodismo, no hay buen turismo", enfatizó Uribe, al agradecer el trabajo de los 54 participantes que compitieron con 115 trabajos periodísticos provenientes de 41 medios.

El jurado

El cuerpo de jurado fue presidido por el maestro del periodismo Tony Pérez yestuvo conformado por los reconocidos profesionales Luis Felipe Aquino, Gustavo Olivo Peña, Esteban Rosario, Bolívar Troncoso, Oscar Peña, José Antonio Aybar, José Mármol, Edgar Lantigua, Luis Pérez y Caroll Mueses.

Cada ganador recibió 50,000 pesos, la emblemática estatuilla de José Ignacio Morales "El Artístico" y un certificado de reconocimiento. Las menciones de honor fueron premiadas con diplomas.