×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Juan Rojas
Juan Rojas

El psicólogo Juan Rojas presenta su libro "Cuando la vida nos sacude"

La obra inspira a superar el dolor y fortalecer la salud mental

    Expandir imagen
    El psicólogo Juan Rojas presenta su libro "Cuando la vida nos sacude"
    El autor Juan Rojas y la ministra consejera de República Dominicana en España, Aralís Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

    El psicólogo y abogado dominico-español Juan Rojas presentó en Madrid su libro "Cuando la vida nos sacude", resultado de tres años de trabajo y reflexión. La obra busca convertir el dolor en fuerza interior y ofrecer un acompañamiento emocional a quienes atraviesan momentos difíciles.

    La presentación se realizó en el Espacio Ronda, ante un público diverso compuesto por diplomáticos, académicos, médicos, psicólogos, escritores y artistas.

    "A veces la vida nos sacude para recordarnos que seguimos vivos, que todavía tenemos la posibilidad de elegir, cambiar y avanzar", reflexionó Rojas durante la presentación. Según explicó, el libro no pretende ser un tratado psicológico, sino una guía práctica que combina su experiencia profesional con su historia de vida.

    Expandir imagen
    Infografía
    Portada del libro Cuando la vida nos sacude, de Juan Rojas. (FUENTE EXTERNA)

    Sobre el libro

    "Cuando la vida nos sacude" consta de 25 capítulos y un epílogo, abordando temas como la tristeza, la culpa, la nostalgia migratoria, el duelo y el miedo, siempre enfocados en la capacidad de renacer

    Rojas destacó que la obra fue escrita con un lenguaje claro y cercano, buscando conectar con los lectores a nivel emocional. Parte de los fondos recaudados por la venta del libro se destinarán a proyectos sociales relacionados con la salud emocional.

    Rojas anunció que llevará su libro a otros países como Guatemala, Honduras, México, España e Italia, en una gira orientada a promover la salud mental en la comunidad latina y la diáspora dominicana.

    Expandir imagen
    Infografía
    Juan Rojas junto a invitados. (FUENTE EXTERNA)

    "Este libro explicó es el reflejo de un proceso personal y colectivo. Es la historia de quienes migran, de quienes pierden, de quienes vuelven a empezar. Mi intención es que cada lector sienta que no está solo", explicó.

    • El libro ya está disponible en Amazon España, Amazon USA y en el portal oficial del autor.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.