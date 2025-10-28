El psicólogo Juan Rojas presenta su libro "Cuando la vida nos sacude"
La obra inspira a superar el dolor y fortalecer la salud mental
El psicólogo y abogado dominico-español Juan Rojas presentó en Madrid su libro "Cuando la vida nos sacude", resultado de tres años de trabajo y reflexión. La obra busca convertir el dolor en fuerza interior y ofrecer un acompañamiento emocional a quienes atraviesan momentos difíciles.
La presentación se realizó en el Espacio Ronda, ante un público diverso compuesto por diplomáticos, académicos, médicos, psicólogos, escritores y artistas.
"A veces la vida nos sacude para recordarnos que seguimos vivos, que todavía tenemos la posibilidad de elegir, cambiar y avanzar", reflexionó Rojas durante la presentación. Según explicó, el libro no pretende ser un tratado psicológico, sino una guía práctica que combina su experiencia profesional con su historia de vida.
Sobre el libro
"Cuando la vida nos sacude" consta de 25 capítulos y un epílogo, abordando temas como la tristeza, la culpa, la nostalgia migratoria, el duelo y el miedo, siempre enfocados en la capacidad de renacer.
Rojas destacó que la obra fue escrita con un lenguaje claro y cercano, buscando conectar con los lectores a nivel emocional. Parte de los fondos recaudados por la venta del libro se destinarán a proyectos sociales relacionados con la salud emocional.
Rojas anunció que llevará su libro a otros países como Guatemala, Honduras, México, España e Italia, en una gira orientada a promover la salud mental en la comunidad latina y la diáspora dominicana.
"Este libro explicó es el reflejo de un proceso personal y colectivo. Es la historia de quienes migran, de quienes pierden, de quienes vuelven a empezar. Mi intención es que cada lector sienta que no está solo", explicó.
- El libro ya está disponible en Amazon España, Amazon USA y en el portal oficial del autor.