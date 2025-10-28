El psicólogo Juan Rojas presenta su libro "Cuando la vida nos sacude"

El autor Juan Rojas y la ministra consejera de República Dominicana en España, Aralís Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El psicólogo y abogado dominico-español Juan Rojas presentó en Madrid su libro "Cuando la vida nos sacude", resultado de tres años de trabajo y reflexión. La obra busca convertir el dolor en fuerza interior y ofrecer un acompañamiento emocional a quienes atraviesan momentos difíciles.

La presentación se realizó en el Espacio Ronda, ante un público diverso compuesto por diplomáticos, académicos, médicos, psicólogos, escritores y artistas.

"A veces la vida nos sacude para recordarnos que seguimos vivos, que todavía tenemos la posibilidad de elegir, cambiar y avanzar", reflexionó Rojas durante la presentación. Según explicó, el libro no pretende ser un tratado psicológico, sino una guía práctica que combina su experiencia profesional con su historia de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/juan-rojas-libro-3-54894bb8.jpg Portada del libro Cuando la vida nos sacude, de Juan Rojas. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el libro

"Cuando la vida nos sacude" consta de 25 capítulos y un epílogo, abordando temas como la tristeza, la culpa, la nostalgia migratoria, el duelo y el miedo, siempre enfocados en la capacidad de renacer.

Rojas destacó que la obra fue escrita con un lenguaje claro y cercano, buscando conectar con los lectores a nivel emocional. Parte de los fondos recaudados por la venta del libro se destinarán a proyectos sociales relacionados con la salud emocional.

Rojas anunció que llevará su libro a otros países como Guatemala, Honduras, México, España e Italia, en una gira orientada a promover la salud mental en la comunidad latina y la diáspora dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/juan-rojas-libro-2-d8894cff.jpg Juan Rojas junto a invitados. (FUENTE EXTERNA)

"Este libro explicó es el reflejo de un proceso personal y colectivo. Es la historia de quienes migran, de quienes pierden, de quienes vuelven a empezar. Mi intención es que cada lector sienta que no está solo", explicó.

El libro ya está disponible en Amazon España, Amazon USA y en el portal oficial del autor.

