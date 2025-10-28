La Soberana Orden de Malta nombra nuevo Embajador ante la República Dominicana

Enrique Antonio Valdez Aguiar es el nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta informó que el 81º Gran Maestre Fray John Dunlap designó al señor Enrique Antonio Valdez Aguiar como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana.

Conforme a los usos y normas del derecho diplomático, el Gobierno de la República Dominicana otorgó el plácet correspondiente y el pasado 27 de octubre el Embajador designado presentó las copias de estilo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La presentación de las Cartas Credenciales ante el Presidente de la República Dominicana se realizará en la fecha que posteriormente indique la Dirección de Ceremonial de Estado y Protocolo.

La Soberana Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas con más de 100 Estados y con la República Dominicana desde el año 1957, sobre la base de una vocación común de servicio y solidaridad.

Quién es el nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

Enrique Antonio Valdez Aguiar es un profesional y empresario de reconocida trayectoria en los ámbitos empresarial, institucional y cultural de la República Dominicana. Durante más de cuatro décadas de experiencia en el sector asegurador, ocupó posiciones de alta dirección y representación gremial.

Luego de pasar de la gestión ejecutiva a un rol estratégico y de asesoría, ha orientado más su labor al servicio humanitario y a la vida espiritual, colaborando con instituciones de fe, cultura y asistencia social.

Es miembro de la Asociación Dominicana de la Orden de Malta, desde donde ha promovido diversas iniciativas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

El Embajador Valdez Aguiar es amante del arte, la música y el teatro, áreas en las que también ha desarrollado una participación activa. Está casado con la señora Fabiola Marina Herrera y es padre de tres hijos.

Su designación como Embajador ante la República Dominicana representa un compromiso renovado con los valores fundacionales de la Orden de Malta: la defensa de la fe y el servicio a los pobres y enfermos.

Te puede interesar El brazo humanitario de la Orden de Malta en República Dominicana