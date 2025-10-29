Tribu Taína Café Bistro y Body Shop Studio promueven la alimentación consciente en Punta Cana
Este nuevo concepto culinario ofrece una experiencia nutritiva y saludable
TribuTaína Café Bistro llega a Punta Cana con una propuesta innovadora que combina lo mejor de la cocina basada en ingredientes naturales con el bienestar integral.
Este nuevo concepto transforma lo simple en experiencias con sentido, promoviendo una alimentación consciente y un profundo respeto por el entorno, desde las icónicas instalaciones de Body Shop Studio en Blue Mall Punta Cana.
Un concepto de cocina ingredient-drivenTribu Taína Café Bistro no es un restaurante más: es un concepto pionero que nace de la alianza entre Body Shop Studio y Tribu Taína para ofrecer una experiencia integral donde la cocina ingredient-driven se une al entrenamiento consciente.
Su propósito es alimentar el cuerpo en todas sus dimensiones, no solo a través de la explosión de sabores de cada plato -que rinde tributo a la tierra y al huerto-, sino también mediante la oportunidad de nutrir y reconectar con lo esencial: el alma.
En un momento en que el bienestar integral cobra más relevancia que nunca, Tribu Taína Café Bistroy Body Shop Studio se unen para educar, nutrir y acompañar tanto a socios como a visitantes.
- De lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el público puede disfrutar de un menú local y de temporada
Una historia sostenible
Fundada en 2020 por Camilo Ramírez y Giselle Fiallo, Tribu Taína se ha consolidado como una marca pionera en el uso de alimentos cultivados localmente y panadería artesanal, transformando platos simples en experiencias sensoriales y emocionales que definen una identidad culinaria auténtica y consciente.
Este proyecto revolucionariofusiona lo mejor del fitness y la gastronomía basada en ingredientes, bajo una filosofía de vida compartida por ambas marcas.
Más que un café, es un hub de experiencias y aprendizaje, con un programa que incluirá talleres, charlas y encuentros sobre alimentación consciente, cocina de temporada, agricultura regenerativa, salud emocional y sostenibilidad cotidiana.