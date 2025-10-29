Tribu Taína Café Bistro y Body Shop Studio promueven la alimentación consciente en Punta Cana

Camilo Ramírez y Giselle Fiallo, creadores de Tribu Taína Café Bistro, junto a su hijo y ejecutivos del Club Body Shop. ( FUENTE EXTERNA )

TribuTaína Café Bistro llega a Punta Cana con una propuesta innovadora que combina lo mejor de la cocina basada en ingredientes naturales con el bienestar integral.

Este nuevo concepto transforma lo simple en experiencias con sentido, promoviendo una alimentación consciente y un profundo respeto por el entorno, desde las icónicas instalaciones de Body Shop Studio en Blue Mall Punta Cana.

Un concepto de cocina ingredient-driven

Body Shop Studio

Tribu Taína para ofrecer una experiencia integral donde la cocina ingredient-driven se une al entrenamiento consciente. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/bistropics-5818b516.png https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/bistropics-48-281a6782.png Su propósito es alimentar el cuerpo en todas sus dimensiones, no solo a través de la explosión de sabores de cada plato -que rinde tributo a la tierra y al huerto-, sino también mediante la oportunidad de nutrir y reconectar con lo esencial: el alma. En un momento en que el bienestar integral cobra más relevancia que nunca, Tribu Taína Café Bistro

Body Shop Studio se unen para educar, nutrir y acompañar tanto a socios como a visitantes. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/bistropics-16-bd2d453f.png https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/bistropics-16-bd2d453f.png De lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el público puede disfrutar de un menú local y de temporada

"El Conuco de La Tribu", así como de productores aliados de la provincia La Altagracia que comparten su compromiso con la agricultura sostenible. Una historia sostenible Fundada en 2020 por Camilo Ramírez y Giselle Fiallo

Tribu Taína

alimentos cultivados localmente y panadería artesanal

experiencias sensoriales y emocionales que definen una identidad culinaria auténtica y consciente. Este proyecto revolucionario

fitness y la gastronomía basada en ingredientes, bajo una filosofía de vida compartida por ambas marcas. Más que un café, es un hub de experiencias y aprendizaje

talleres, charlas y encuentros sobre alimentación consciente, cocina de temporada, agricultura regenerativa, salud emocional y sostenibilidad cotidiana.

