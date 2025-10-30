La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo realizó su Jornada Profesional 2025

Alicia Abreu, Ana Santelises De Latour, Karla Alonso, Angel Elmúdesi y Michelle Rojas participaron en la actividad de Adavit. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de fortalecer la profesionalización del sector de las agencias de viajes, la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo ADAVIT realizó su Jornada Profesional 2025: "Tendencias y Futuro del Turismo".

Durante el encuentro se brindó herramientas y se abordaron temas de interés para la industria, desde las tendencias que marcan el rumbo del turismo hasta acciones que promueven un desarrollo sostenible y responsable.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidenta de la entidad, Karla Alonso, quien expresó su agradecimiento a los conferencistas, colaboradores y aliados, por ser parte de esta experiencia que ofrece un desarrollo continuo, el cual se traduce en la optimización de los servicios.

En la primera ronda de esta jornada se abarcaron temas de alto impacto como: Conferencia Inteligencia Artificial y el Futuro de las Agencias de Viajes, dictada por Edwin Rodríguez, de Barna Management School; Conferencia Data Protection en las Agencias de Viajes, presentada por Diego Laverde, vicepresidente Área Seguridad de la Información del Banco Popular.

Oportunidades y valores

De igual manera se realizó se realizó el conversatorio "La Oportunidad de las Agencias de Viajes a través del Lente del Mercado de Valores", donde los consultores internacionales en finanzas e inversiones, Iván Carvajal y Nataly de la Rosa, compartieron informaciones de valor de este sector.

Luego las líneas aéreas y hoteles colaboradores realizaron una presentación donde compartieron novedades sobre sus servicios y propuestas de valor.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de la señora Ana Santelises de Latour, miembro de la directiva, quien expresó su sentir. "Nos despedimos de esta jornada con nuevos conocimientos y el orgullo de seguir impulsando espacios de capacitación de alto valor para nuestros miembros y agencias aliadas", expresó.