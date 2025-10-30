Eco-Bahia de Grupo Piñero firma acuerdo de conservación con el Jardín Botánico Nacional

Con el objetivo de desarrollar acciones que promuevan la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de ecosistemas clave del país, la Fundación Eco-Bahia de Grupo Piñero concretó un acuerdo con el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso.

La alianza permitirá desarrollar programas conjuntos de conservación y propagación de especies nativas y endémicas, con especial atención en aquellas con potencial ornamental, que serán incorporadas en proyectos de paisajismo sostenible en los complejos turísticos de Grupo Piñero en Samaná, San Pedro de Macorís y Bávaro.

El convenio establece la creación de viveros especializados, la realización de expediciones para la recolección de semillas, la propagación de plantas nativas y la puesta en marcha de proyectos de investigación orientados a la publicación de artículos científicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/isabel-pinero-y-pedro-nolasco-1b023eee.jpg Isabel Piñero y Pedro Nolasco. (FUENTE EXTERNA)

Además, incluye talleres de capacitación, charlas técnicas y el diseño de senderos interpretativos que promuevan la educación ambiental entre colaboradores y visitantes.

Durante la firma del acuerdo, Isabel Piñero, presidenta del Consejo de Familia de Grupo Piñero, resaltó: "Para nosotros, este convenio refleja la esencia de lo que somos como grupo familiar: una empresa comprometida con el desarrollo sostenible de los destinos donde operamos y con la preservación de la riqueza natural de República Dominicana. La conservación de la biodiversidad no solo protege nuestro entorno, sino que también genera valor a largo plazo para la comunidad y para el país".

En la misma línea Alex Matás Navarro, director de Eco-Bahia para República Dominicana, destacó que "este acuerdo reafirma nuestro compromiso con la ciencia y la conservación del patrimonio natural del país. La colaboración con el Jardín Botánico Nacional marca un paso clave hacia un futuro más sostenible para la biodiversidad dominicana".

A su vez, el ingeniero Pedro Nolasco, director general del Jardín Botánico Nacional, valoró la iniciativa como "una oportunidad única para fortalecer la investigación aplicada y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre el valor de la flora nativa para el futuro sostenible del país".

Más que un convenio formal

Con esta alianza, Eco-Bahia y el Jardín Botánico Nacional trascienden la firma de un convenio formal para establecer una relación de trabajo a largo plazo, basada en el intercambio de conocimiento, la innovación científica y la responsabilidad ambiental.

Este esfuerzo conjunto refuerza el papel de República Dominicana como un país que protege y pone en valor su riqueza natural, proyectándola como un activo único para las próximas generaciones.