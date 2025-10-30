La Embajada de Turquía en RD celebra el 102º aniversario de la proclamación de la República

La embajada de la República de Turquía en la República Dominicana celebró anoche el 102º aniversario de la proclamación de la República Turca, en un acto que reunió a diplomáticos, autoridades dominicanas y representantes del ámbito cultural, en un ambiente cargado de fraternidad y reconocimiento mutuo entre ambas naciones.

El evento fue encabezado por Emriye Bagdagül Ormanci, embajadora de Turquía, quien ofreció un emotivo discurso en el que destacó la importancia histórica de la fecha y los profundos lazos de amistad que unen a su país con la República Dominicana.

Entre los invitados de honor estuvo Celinés Toribio, embajadora y viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, quien representó al Ministro de Relaciones Exteriores, durante la velada desarrollada en el Museo del Hombre Dominicano, un escenario que la embajadora calificó como "un paraíso desde el inicio de mi viaje en la República Dominicana".

Homenaje

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-83122-pm-ad2b611b.jpeg Los invitados disfrutaron de música en vivo y de un Bazar Turco. (JOLIVER BRITO)

Durante su intervención, Ormanci recordó el legado del fundador de la República de Turquía Mustafa Kemal Atatürk, y de sus compañeros de armas, a quienes rindió homenaje por su liderazgo y visión en la creación de una nación moderna, democrática y laica, basada en la soberanía popular.

Asimismo, la diplomática resaltó que este año se celebra también el 75º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Turquía y la República Dominicana, las cuales calificó de sólidas y fructíferas.

"En estos 75 años de historia juntos, hemos forjado una relación duradera. El volumen comercial entre nuestros países ha crecido en beneficio de ambas partes, y la República Dominicana se ha convertido gradualmente en un centro para los inversores turcos en la región", expresó la embajadora.

Añadió el interés mutuo en fortalecer los lazos culturales y humanos, destacando el incremento de intercambios académicos, turísticos y artísticos.

"Nuestra embajada trabaja para presentar más detalles sobre nuestra cultura: desde el café turco y la cocina, hasta el arte, la literatura y el cine", afirmó.

La diplomática reiteró que ambos países comparten intereses y valores comunes en el ámbito internacional, apostando por la colaboración multilateral en favor de la paz y la prosperidad global.

"Continuemos avanzando juntos como socios en el progreso, socios en la prosperidad y socios en la paz. ¡Que viva la República de Turquía! ¡Que viva la República Dominicana!", culminó la diplomática.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-83040-pm-495a9795.jpeg Fe Holguín, Armidis Galán, Enrique Luis Insfrán (Embajador de Paraguay) Marianela Fernández y Amelia Ortiz. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-83041-pm-9b917269.jpeg José Manuel Romero y Yolanda Betrian. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-83128-pm-f332b166.jpeg Gamal Michelén,Mustafa Kemal Atatürk yManuel Vargas Payano. (JOLIVER BRITO)