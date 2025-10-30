Gestur se convierte en la primera agencia de viajes en RD en obtener la certificación ISO 27001

Gestiones Turísticas, SRL (Gestur) hace historia al convertirse en la primera y única agencia de viajes en RD en obtener la certificación ISO 27001 en Seguridad de la Información ( FUENTE EXTERNA )

Gestiones Turísticas, SRL (Gestur) hace historia nuevamente al convertirse en la primera y única agencia de viajes en la República Dominicana en obtener la certificación ISO 27001 en Seguridad de la Información, un reconocimiento internacional que valida la gestión rigurosa, segura y confiable de los datos.

Este nuevo logro se suma a la certificación ISO 9001 en Gestión de la Calidad obtenida previamente, consolidando a Gestur como la primera agencia de viajes del país con doble certificación ISO.

La entrega formal de esta certificación se realizó en las instalaciones de Gestur en Ágora Mall, en un acto encabezado por el Sr. Ariel Espejo Combes, Director de la empresa certificadora AENOR Dominicana.

Él entregó oficialmente la certificación a la Sra. Theresa Ann Sullivan, CEO de Gestur, acompañada de Cadelin Rosa, gerente de proyectos, y el comprometido equipo de profesionales que conforma la agencia.

Durante el acto, la Sra. Sullivan expresó: “La certificación ISO 27001 refleja nuestro compromiso con la seguridad, la confianza y la innovación. Nos llena de orgullo ser pioneros en este reconocimiento, que junto a la certificación ISO 9001 consolida nuestra misión de brindar experiencias de viaje con los más altos estándares de calidad y protección de la información.”

Un doble hito en la industria turística

La certificación ISO 9001 garantiza procesos eficientes y consistentes, orientados a la satisfacción del cliente, mientras que la ISO 27001 asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Ambas certificaciones colocan a Gestur a la vanguardia de la industria turística nacional.

Con más de 21 años de trayectoria, Gestur reafirma su liderazgo como referente en el sector, ofreciendo soluciones integrales a través de sus departamentos Educativo, Corporativo y Vacacional.

Sobre Gestur

Gestiones Turísticas, SRL (Gestur) es una agencia dominicana con más de dos décadas de experiencia en el mercado, reconocida por su innovación, atención personalizada y excelencia en el diseño de experiencias de viaje.

Su portafolio incluye servicios en los sectores Vacacional, Educativo y Corporativo, así como la organización de eventos empresariales, sociales e institucionales en República Dominicana y el extranjero.