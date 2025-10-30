Grupo Puntacana se ubica entre las empresas con mayor reputación corporativa

Radhamés Martínez, director de Relaciones Institucionales de Grupo Puntacana, recibió los reconocimientos en representación de la empresa. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Puntacana fue reconocido como la empresa líder del sector turismo en el ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) 2025, y escaló cuatro posiciones hasta ocupar el 8vo lugar entre las compañías con mayor reputación del país.

Durante la 3.ª edición del ranking Merco Empresas República Dominicana, celebrada el 29 de octubre, la organización también alcanzó el 7mo puesto en el ranking global de Empresas más Responsables (ESG) y la novena posición en el listado de Mejores Equipos de Comunicación.

En la evaluación de sostenibilidad y gestión responsable, Grupo Puntacana destacó en el Top 5 de Empresas más Responsables con el Medioambiente, donde ocupó el 3er lugar, reafirmando su modelo de desarrollo turístico basado en la conservación, la comunidad y la gobernanza ética.

Asimismo, Diario Libre, medio de comunicación perteneciente a Grupo Puntacana, fue reconocido por tercer año consecutivo como el medio con mayor reputación del país, consolidando su liderazgo en la industria de la comunicación.

El señor Radhamés Martínez, director de Relaciones Institucionales de Grupo Puntacana, recibió los reconocimientos en representación de la empresa.

Este logro coincide con la conmemoración del 56 aniversario de Grupo Puntacana, etapa marcada por su compromiso con la innovación, la expansión sostenible y la transformación digital, pilares que han fortalecido su liderazgo en el turismo y el desarrollo económico del país.

Para la elaboración del ranking MERCO participaron 207 directivos de grandes empresas, 36 analistas financieros, 22 periodistas especializados en economía, 40 catedráticos, 35 representantes de ONG, 30 líderes del sector laboral, 35 entidades de defensa del consumidor, 40 representantes gubernamentales y 1,200 consumidores.

Sobre MERCO

MERCO es el monitor de referencia en Iberoamérica para la evaluación de reputación corporativa desde el año 2000. Su metodología multistakeholder integra más de veinte fuentes informativas y es la primera medición del mundo sujeta a auditoría independiente. Publica rankings como Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad ESG, Merco Talento y otros estudios sectoriales especializados.

Sobre Grupo Puntacana

Grupo Puntacana es pionero del desarrollo turístico en la región Este de República Dominicana. Desde hace 56 años impulsa un modelo de turismo sostenible, con programas de innovación social y ambiental que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional.

Su visión ha permitido crear una comunidad próspera, promoviendo la cultura local, la conservación ambiental y la generación de oportunidades económicas en la zona.