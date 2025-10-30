×
Live Aqua Punta Cana recibe certificación medioambiental Green Key

La otorgó la Foundation for Environmental Education, que promueve un turismo más responsable.

    Expandir imagen
    Live Aqua Punta Cana recibe certificación medioambiental Green Key
    Crisma Becerra, Rocío Mora, Soriviany Medina, Luís García y Raymond Casañas. (FUENTE EXTERNA)

    Live Aqua Punta Cana, hotel de lujo solo para adultos, recibió la certificación internacional Green Key, destacando su firme compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

    La misma fue otorgada por la Foundation for Environmental Education (FEE), que reconoce los establecimientos turísticos que implementan y mantienen altos estándares ambientales en sus operaciones, promoviendo un turismo más responsable.

    Criterios del programa

    Expandir imagen
    Infografía
    Panorámica del hotel. (FUENTE EXTERNA)

    Live Aqua Punta Cana ha cumplido con los estrictos criterios del programa, consolidándose como un espacio que apuesta por la excelencia en:

    • La gestión ambiental
    • La eficiencia energética
    • La conservación de los ecosistemas, sin comprometer la calidad del servicio.

    Al recibir la certificación, los ejecutivos del hotel enfatizaron que este reconocimiento refuerza la posición del hotel como referente en sostenibilidad dentro del sector hotelero, reafirmando su promesa de ofrecer experiencias de lujo responsables con el entorno.

