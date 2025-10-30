Zebú Jeans celebra 30 años de historia y reafirma su compromiso con la moda y el orgullo dominicano
A lo largo de tres décadas se ha convertido en una de las marcas favoritas del público dominicano
La reconocida marca Zebú Jeans celebró su 30 aniversario, consolidándose como un referente de calidad, estilo y orgullo nacional desde su fundación en 1995.
La marca nació de la visión y pasión de su fundador, David E. Cortés, a través de su empresa Calidad a Tiempo, S.R.L. Con una amplia experiencia en la industria textil, Cortés había trabajado exclusivamente para el mercado de exportación, confeccionando para reconocidas firmas internacionales como Levi´s Internacional, Mountaineer, Bonjour Jeans y Squeeze, donde adquirió un profundo conocimiento de los estándares de calidad más exigentes del mercado estadounidense.
Esa experiencia dio origen a Zebú Jeans, que rápidamente se convirtió en una de las marcas favoritas del público dominicano y, tres décadas después, continúa siendo líder en el mercado local.
Reconocimientos
Durante el acto, celebrado en los salones de Tres SDQ, en Santo Domingo, David Cortés expresó su agradecimiento a los colaboradores de la empresa, cuyo compromiso y dedicación han sido pieza clave en el desarrollo y permanencia de la marca.
Asimismo, reconoció a los socios comerciales por la confianza depositada, y de manera muy especial, a los clientes fieles, quienes han sido la razón de ser y la inspiración constante de Zebú Jeans.
"Gracias a su preferencia, lealtad y confianza, Zebú ha podido mantenerse y crecer, innovando para ofrecer no solo un producto de moda, sino también una identidad y un orgullo dominicano. Zebú Jeans es hoy Marca País", expresó Cortés durante su intervención.
El encuentro reunió a aliados estratégicos, clientes y colaboradores en un ambiente de celebración, donde se resaltó el legado y la trayectoria de Zebú Jeans en la moda nacional.
Cerrando su discurso, David Cortés exhortó a continuar trabajando y creyendo en la República Dominicana:
"Nuestro país siempre ofrece oportunidades a quienes se entregan con pasión, fe y perseverancia. Ese ha sido el motor de Zebú Jeans durante estos 30 años y lo seguirá siendo en el futuro", expresó.