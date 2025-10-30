Zebú Jeans celebra 30 años de historia y reafirma su compromiso con la moda y el orgullo dominicano

Rachel Cortés, María Teresa de Cortés, David Cortés, Desirée Cortés y David Cortés Gómez estuvieron presentes en la actividad de Zebú Jeans. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida marca Zebú Jeans celebró su 30 aniversario, consolidándose como un referente de calidad, estilo y orgullo nacional desde su fundación en 1995.

La marca nació de la visión y pasión de su fundador, David E. Cortés, a través de su empresa Calidad a Tiempo, S.R.L. Con una amplia experiencia en la industria textil, Cortés había trabajado exclusivamente para el mercado de exportación, confeccionando para reconocidas firmas internacionales como Levi´s Internacional, Mountaineer, Bonjour Jeans y Squeeze, donde adquirió un profundo conocimiento de los estándares de calidad más exigentes del mercado estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/david-cortes-fundador-y-presidente-de-zebu-jeans-b8c1f643.jpeg David Cortés, Fundador y Presidente de Zebú Jeans. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/clayris-suero-mercedes-castan-desiree-cortes-y-cristina-cuadra-1d7adf5a.jpg Clayris Suero, Mercedes Castán, Desirée Cortés y Cristina Cuadra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/maria-teresa-de-cortes-ivan-balcacer-victor-rosario-david-cortes-y-carlos-garrido-7a673769.jpg María Teresa de Cortés, Iván Balcácer, Víctor Rosario, David Cortés y Carlos Garrido. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/fernando-marmol-luisa-piantini-y-maria-teresa-gomez-078aab13.jpg Fernando Mármol, Luisa Piantini y María Teresa Gómez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/desiree-cortes-gerente-de-marca-zebu-jeans-5f07d5ba.jpg Desirée Cortés, Gerente de Marca Zebú Jeans. (FUENTE EXTERNA)

Esa experiencia dio origen a Zebú Jeans, que rápidamente se convirtió en una de las marcas favoritas del público dominicano y, tres décadas después, continúa siendo líder en el mercado local.

Reconocimientos

Durante el acto, celebrado en los salones de Tres SDQ, en Santo Domingo, David Cortés expresó su agradecimiento a los colaboradores de la empresa, cuyo compromiso y dedicación han sido pieza clave en el desarrollo y permanencia de la marca.

Asimismo, reconoció a los socios comerciales por la confianza depositada, y de manera muy especial, a los clientes fieles, quienes han sido la razón de ser y la inspiración constante de Zebú Jeans.

"Gracias a su preferencia, lealtad y confianza, Zebú ha podido mantenerse y crecer, innovando para ofrecer no solo un producto de moda, sino también una identidad y un orgullo dominicano. Zebú Jeans es hoy Marca País", expresó Cortés durante su intervención.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/jaime-enrique-prieto-y-rachel-cortes-569f88ad.jpeg Jaime Enrique Prieto y Rachel Cortés. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/ally-dantes-karina-fabian-annabel-dantes-y-keeren-payano-9781c116.jpeg Ally Dantes, Karina Fabián, Annabel Dantes y Keeren Payano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/katherine-medina-y-paloma-de-la-cruz-0a82dfb1.jpg Katherine Medina y Paloma de la Cruz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/josue-sanchez-y-maria-jose-de-gouveia-f6de8420.jpg Josué Sánchez y María José de Gouveia. (FUENTE EXTERNA)

El encuentro reunió a aliados estratégicos, clientes y colaboradores en un ambiente de celebración, donde se resaltó el legado y la trayectoria de Zebú Jeans en la moda nacional.

Cerrando su discurso, David Cortés exhortó a continuar trabajando y creyendo en la República Dominicana:

"Nuestro país siempre ofrece oportunidades a quienes se entregan con pasión, fe y perseverancia. Ese ha sido el motor de Zebú Jeans durante estos 30 años y lo seguirá siendo en el futuro", expresó.