×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Construmedia 2025
Construmedia 2025

Expo Feria Inmobiliaria Construmedia anuncia su versión 2025

En esta décimo tercera edición se presentarán proyectos inmobiliarios, tanto en la ciudad como destinados a segunda vivienda, en zonas de playa y montaña

    Expandir imagen
    Expo Feria Inmobiliaria Construmedia anuncia su versión 2025
    Roxanna Muñoz, Gonzalo Gil y Sadery Abreu. (FUENTE EXTERNA)

    En un encuentro realizado entre ejecutivos de Construmedia y el Scotiabank, se anunció su participación en exclusiva como entidad bancaria en Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025, a celebrarse los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta.  

    En esta décimo tercera edición se presentarán proyectos inmobiliarios, tanto en la ciudad como destinados a segunda vivienda, en zonas de playa y montaña. 

    Sadery Abreu, CEO de Construmedia, expresó que eventos como  estos  dinamizan  las  ventas  del  último cuatrimestre del año en el sector de la construcción dominicana, incentivando a la inversión inmobiliaria.

    Igualmente, destacó la amplia variedad de productos y servicios que cada vez más se suman a esta exposición, complementando así, la variedad de expositores que participan en el evento y ofreciendo a los visitantes interesantes ofertas de productos y servicios para el equipamiento o remodelación de inmuebles.  

    Construmedia inició así la cuenta regresiva hacia su acostumbrada feria inmobiliaria anual, mientras el Scotiabank está en preparativos para ofrecer una atractiva oferta de tasa y condiciones para los visitantes del evento, interesados en la adquisición de inmuebles y en su financiamiento.  

    Abreu agradeció a las empresas expositoras que estarán participando este año y a los patrocinadores principales del evento como son: Claro, Grupo Maderas Ibéricas, Industrias Aguayo, CTC Logistics, Unirefri, entre otros.  

    Invitación especial

    Expandir imagen
    Infografía
    Zaira Veras y Zoila Abreu (FUENTE EXTERNA)

    La invitación además es para profesionales del gremio, constructores, arquitectos y diseñadores de interiores, que deseen conocer la variada oferta de productos y servicios para la construcción, que igualmente serán parte de esta gran exposición.  

    Por parte de Scotiabank estuvieron presentes en este encuentro:

    • Gonzalo Gil, Presidente Scotiabank República Dominicana
    • Roxalia  Muñoz, Head Retail Banking
    • Zaira Veras, Gerente Senior de Crédito Garantizados
    • Zoila Abreu, Directora de Ventas Alternas  
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.