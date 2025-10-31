Expo Feria Inmobiliaria Construmedia anuncia su versión 2025

En un encuentro realizado entre ejecutivos de Construmedia y el Scotiabank, se anunció su participación en exclusiva como entidad bancaria en Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025, a celebrarse los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta.

En esta décimo tercera edición se presentarán proyectos inmobiliarios, tanto en la ciudad como destinados a segunda vivienda, en zonas de playa y montaña.

Sadery Abreu, CEO de Construmedia, expresó que eventos como estos dinamizan las ventas del último cuatrimestre del año en el sector de la construcción dominicana, incentivando a la inversión inmobiliaria.

Igualmente, destacó la amplia variedad de productos y servicios que cada vez más se suman a esta exposición, complementando así, la variedad de expositores que participan en el evento y ofreciendo a los visitantes interesantes ofertas de productos y servicios para el equipamiento o remodelación de inmuebles.

Construmedia inició así la cuenta regresiva hacia su acostumbrada feria inmobiliaria anual, mientras el Scotiabank está en preparativos para ofrecer una atractiva oferta de tasa y condiciones para los visitantes del evento, interesados en la adquisición de inmuebles y en su financiamiento.

Abreu agradeció a las empresas expositoras que estarán participando este año y a los patrocinadores principales del evento como son: Claro, Grupo Maderas Ibéricas, Industrias Aguayo, CTC Logistics, Unirefri, entre otros.

Invitación especial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-31-at-53937-pm-63f59371.jpeg Zaira Veras y Zoila Abreu (FUENTE EXTERNA)

La invitación además es para profesionales del gremio, constructores, arquitectos y diseñadores de interiores, que deseen conocer la variada oferta de productos y servicios para la construcción, que igualmente serán parte de esta gran exposición.

Por parte de Scotiabank estuvieron presentes en este encuentro:

Gonzalo Gil , Presidente Scotiabank República Dominicana

, Presidente República Dominicana Roxalia Muñoz , Head Retail Banking

, Head Retail Banking Zaira Veras, Gerente Senior de Crédito Garantizados

Zoila Abreu, Directora de Ventas Alternas