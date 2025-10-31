Expo Feria Inmobiliaria Construmedia anuncia su versión 2025
En un encuentro realizado entre ejecutivos de Construmedia y el Scotiabank, se anunció su participación en exclusiva como entidad bancaria en Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025, a celebrarse los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta.
En esta décimo tercera edición se presentarán proyectos inmobiliarios, tanto en la ciudad como destinados a segunda vivienda, en zonas de playa y montaña.
Sadery Abreu, CEO de Construmedia, expresó que eventos como estos dinamizan las ventas del último cuatrimestre del año en el sector de la construcción dominicana, incentivando a la inversión inmobiliaria.
Igualmente, destacó la amplia variedad de productos y servicios que cada vez más se suman a esta exposición, complementando así, la variedad de expositores que participan en el evento y ofreciendo a los visitantes interesantes ofertas de productos y servicios para el equipamiento o remodelación de inmuebles.
Construmedia inició así la cuenta regresiva hacia su acostumbrada feria inmobiliaria anual, mientras el Scotiabank está en preparativos para ofrecer una atractiva oferta de tasa y condiciones para los visitantes del evento, interesados en la adquisición de inmuebles y en su financiamiento.
Abreu agradeció a las empresas expositoras que estarán participando este año y a los patrocinadores principales del evento como son: Claro, Grupo Maderas Ibéricas, Industrias Aguayo, CTC Logistics, Unirefri, entre otros.
Invitación especial
La invitación además es para profesionales del gremio, constructores, arquitectos y diseñadores de interiores, que deseen conocer la variada oferta de productos y servicios para la construcción, que igualmente serán parte de esta gran exposición.
Por parte de Scotiabank estuvieron presentes en este encuentro:
- Gonzalo Gil, Presidente Scotiabank República Dominicana
- Roxalia Muñoz, Head Retail Banking
- Zaira Veras, Gerente Senior de Crédito Garantizados
- Zoila Abreu, Directora de Ventas Alternas