Fortaleza de Santo Domingo se iluminó de rojo en apoyo a la campaña mundial "End Polio Now"

La histórica Fortaleza de Santo Domingo se iluminó de rojo como parte de la campaña mundial "End Polio Now". ( FUENTE EXTERNA )

En una noche cargada de simbolismo y esperanza, la histórica Fortaleza de Santo Domingo se iluminó de rojo como parte de la campaña mundial "End Polio Now", una iniciativa promovida por Rotary International para reafirmar el compromiso global hacia la erradicación total de la poliomielitis.

El acto fue encabezado por la gobernadora del Distrito 4060, Olga V. Acosta Sena, acompañada de autoridades, representantes de clubes rotarios, invitados especiales y miembros de la prensa.

Durante su intervención, la gobernadora destacó que "el rojo que hoy ilumina la Fortaleza representa la pasión, la fuerza y el compromiso que nos unen en una misma causa: un planeta libre de polio".

Acosta Sena resaltó que este evento simboliza la perseverancia y la cooperación entre miles de voluntarios, donantes y aliados que a lo largo de los años han contribuido a salvar millones de vidas a través de la vacunación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/amarilis-duran-rita-milosi-hilda-garcia-05a62de7.jpg Amarilis Duran, Rita Milosi e Hilda García. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/felipe-mesa-sonia-uribe-olga-acosta-sena-emilce-medina-hector-diaz-d7afe2e2.jpg Felipe Mesa, Sonia Uribe, Olga Acosta Sena, Emilce Medina y Héctor Díaz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/maria-cristina-farias-sofia-batista-1-4499502a.jpg María Cristina Farias y Sofia Batista. (FUENTE EXTERNA)

"Cada acción cuenta, cada vacuna administrada es una promesa cumplida de amor y de vida. Hoy la Fortaleza de Santo Domingo se convierte en un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un futuro más justo y saludable", expresó la líder distrital.

Durante la actividad, la Gobernadora Olga Acosta fue reconocida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional como "Hija Distinguida de Santo Domingo", mientras que los invitados internacionales PGD Gladys Maldonado, PGD Felipe Mesa y PGD Sonia Uribe, coordinadores regionales de Fundaciones y programas de Rotary, fueron declarados visitantes distinguidos de la ciudad por la Alcaldía del Distrito Nacional, reconocimiento entregado por su secretaria general, la señora Elizabeth Mateo.

Compromiso con la salud público

El encendido de la Fortaleza fue organizado por el Club Rotario Santo Domingo Colonial, presidido por Virgilio Pérez, y el Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, bajo la presidencia de Rita Milosi Soriano, quienes reafirmaron el compromiso de Rotary con la salud pública, la erradicación de la polio y el servicio a las comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/virgilio-perez-elizabeth-mateo-alberto-londono-olga-acosta-maria-cristina-sonia-uribe-y-felipe-mesa-b2fcccad.jpg Virgilio Pérez, Elizabeth Mateo, Alberto Londoño, Olga Acosta, María Cristina, Sonia Uribe y Felipe Mesa. (FUENTE EXTERNA)

Emilce Jacqueline Medina, Presidente del Comité Distrital de Polio Plus, indicó que la campaña "End Polio Now" continúa siendo uno de los esfuerzos humanitarios más emblemáticos de Rotary International, respaldado por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y la Fundación Bill y Melinda Gates, logrando que más del 99% del mundo esté libre de poliomielitis.

Al cierre de la ceremonia, la gobernadora Acosta Sena reafirmó el llamado a mantener viva la solidaridad global: "Sigamos vacunando. Sigamos sirviendo. Pongamos fin a la polio. Ahora y para siempre".