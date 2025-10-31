Hyatt´s Inclusive Collection organiza la tercera conferencia anual Ignite en RD

John Long , la vice ministra de Turismo Jaqueline Mora y Luiz Nuñez de Hyatt´s Incluisve Collection ( FUENTE EXTERNA )

Hyatt´s Inclusive Collection concluyó con éxito la tercera edición de su conferencia anual Ignite, un encuentro exclusivo que reunió a 80 de sus principales socios comerciales para fortalecer vínculos, compartir perspectivas estratégicas y proyectar el crecimiento conjunto.

El evento se llevó a cabo en Secrets Playa Esmeralda, donde durante dos días se abordaron temas clave como las tendencias del mercado, la evolución de las marcas, la estrategia comercial y el papel fundamental de los socios comerciales en toda la región.

"Los tours operadores y agencias han sido, son y seguirán siendo esenciales para Inclusive Collection", dijo Javier Águila, presidente de la Hyatt´s Inclusive Collection en un video dirigido a los asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/eva-hausheer-y-helen-montijano-de-bahia-principe-con-luis-nunez-de-hyatts-inclusive-collection-788cdcc2.jpg Michelle Ellis y Mireya Orrente de Flight Centre Travel Group. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/michelle-ellis-y-mireya-orrente-de-flight-centre-travel-group-a8233ec9.jpg Michelle Ellis y Mireya Orrente de Flight Centre Travel Group. (FUENTE EXTERNA)

Aguila destacó el impulso de la Colección respaldado por un equipo de liderazgo consolidado, una cartera en expansión y recientes movimientos estratégicos, entre ellos la alianza con Bahía Príncipe y la adquisición de Playa Hotels & Resorts.

"Nuestro enfoque está creciendo con intención, refinando nuestras marcas para presentarlas a los viajeros de forma clara y atractiva, con el objetivo de fomentar relaciones duraderas", agregó.

Aspectos destacados de la agenda Ignite 2025

Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2025, los asistentes participaron en una agenda cuidadosamente seleccionada diseñada para informar e inspirar la colaboración, al tiempo que compartían hitos y actualizaciones relevantes, que incluyen:

Sesión de tendencias del mercado que ofrece una visión prospectiva de la dinámica de la demanda en los principales mercados emisores.

que ofrece una visión prospectiva de la dinámica de la demanda en los principales mercados emisores. Un enfoque en la evolución de la marca de colección destacó la primera campaña basada en datos y dirigida al portafolio actual de Inclusive Collection , Time Here is Worth More.

y dirigida al portafolio actual de , Time Here is Worth More. Revisión de la estrategia comercial , enfocada en capacidades que impulsan el crecimiento conjunto.

, enfocada en capacidades que impulsan el crecimiento conjunto. Actualizaciones de ventas de todo México, Europa y Canadá, centrándose en la canalización, la conversión y la fortalecimiento de socios .

. Profundización en distribución , alineado con las prioridades del canal y los objetivos de rendimiento compartidos.

, alineado con las y los compartidos. Paneles de discusión con líderes regionales y asesores de viajes, donde se presentaron nuevas herramientas y mecanismos de retroalimentación.

y asesores de viajes, donde se presentaron y mecanismos de retroalimentación. Lanzamiento de Confidant Collective LAC resaltando nuevos contenidos y oportunidades

Además de las actividades profesionales, la conferencia incluyó iniciativas de impacto social y ambiental, como jornadas de limpieza y reforestación de playas.

Más allá de las paredes del hotel, el evento también ofreció un viaje a Laguna Redonda, una granja local y plantaciones de arroz, algunas de las muchas experiencias locales que los huéspedes pueden disfrutar cuando se hospedan en Miches.

Jaqueline Mora, Viceministra de Turismo de la República Dominicana, pronunció las palabras de clausura, resaltando el compromiso del país con el turismo y la colaboración público-privada. Ella afirmó: "Miches es el único destino que nació como un destino planificado. El gobierno llegó primero y estableció las reglas, luego siguió la inversión".