Expo NTD Santo Domingo 2025 un espacio lleno de propuestas creativas

Frank Sánchez, Juan Carlos Méndez, Sandra Aponte y Jesús Joel Del Rosario participaron en la Expo NTD Santo Domingo 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Expo NTD Santo Domingo 2025, un espacio para generar valor a sus clientes a través de la innovación, compartir conocimientos técnicos, aportar nuevas oportunidades de negocio y desarrollo de productos, se realizó durante todo un día lleno de sabores y propuestas creativas en el Hotel Intercontinental, que tuvo como anfitriones a reconocidos chefs, representantes de marcas mundialmente conocida.

A la actividad asistieron Juan Carlos Méndez, presidente NTD ingredientes para República Dominicana, y Sandra Aponte, directora general, así como los invitados internacionales, Nayef Haifa, Export Manager Dawn Food Komplet; Héctor Pantoja, Sales Manager LATAM; Brian Reinhart, Technical Sales Manager – EFCO; Paolo Evangelista, East Coast, PNW & International Markets Director – FABBRI; Miguel González, Sales Manager – ENCO, y los chefs internacionales Melvin Lora, Fabian Badillo de Colombia, Nancy Bajo, Alex Madrigal y Ana Victoria Rodríguez desde México.

Expo NTD, dirigido a ejecutivos, clientes de Retail, Food service, reposterías, panaderías, hoteles, resorts y profesionales del sector gastronómico, surge con el propósito de presentar a sus clientes la amplitud de su portafolio, así como un conocimiento especializado e impulso constante por la innovación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/2--olivier-juan-y-romelia-diaz-097c020e.jpg Olivier Juan y Romelia Díaz. (FUENTE EXTERNA)

"A través de este espacio, buscamos demostrar cómo la sinergia entre nuestros productos y nuestro equipo técnico se traduce en una experiencia integral en pastelería, repostería, y panadería, alineada con las tendencias actuales del sector en nuestro país", explicó Frank Sánchez, gerente comercial de NTD ingredientes para República Dominicana.

Recordó que durante todos estos años en los que han tenido el privilegio de comercializar sus productos en la República Dominicana, la calidad de los mismos se ha mantenido constante.

"Ha sido clave el hecho de saber que, al momento de elaborar sus panes, bizcochos o bollería, siempre contarán con el mismo nivel de excelencia, lo que se traduce en clientes satisfechos y negocios prósperos", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/3--ligny-ruiz-carlos-leroux-y-maria-jose-mendez-4d11ade3.jpg Ligny Ruiz, Carlos Leroux y María José Méndez. (FUENTE EXTERNA)

Manifestó que el objetivo de este evento es ofrecerles nuevas ideas de uso para sus productos, aclarar dudas sobre las marcas que representan y, sobre todo, reforzar cómo pueden seguir colaborando para que sus negocios crezcan y evolucionen.

Finalmente, el señor Frank Sánchez agradeció a sus socios comerciales como son Dawn Foods, Komplet, Scandic Foods, EFCO, ENCO, Rich´s, Fabbri, y Vandermoortele.

"Su apoyo constante y su capacidad de traernos ideas innovadoras a través de sus productos son muestra del compromiso genuino que tienen con el crecimiento de nuestros negocios y de elevar el nivel de nuestra industria".

Turismo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/dsc08837-46438448.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/dsc08838-2e4fa68d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/dsc08809-b68a3179.jpg

EXPO NTD es otro espacio más con el cual NTD ingredientes contribuye al turismo de la Republica Dominicana impartiendo conocimiento y elevando el nivel de cada Chef que tienen en sus manos la responsabilidad de crear experiencias para sus huéspedes.

Es importante destacar que este evento se ha desarrollado en distintas regiones del país, inicialmente estuvieron en la zona Norte con Expo NTD Cibao, en la zona este Expo NTD Punta Cana y esta última Expo NTD Santo Domingo, así continuarán en los lugares más remotos con una versión más módica para los negocios de ciudades y zonas aledañas.

EXPO NTD es otro espacio más con el cual NTD genera valor impartiendo conocimiento y aportando así a elevar el nivel de esos Chefs que tienen en sus manos la vocación de crear experiencias para sus clientes y sus comensales.

Acerca de Expo NTD

Fue creada para ofrecer un espacio exclusivo dedicado a la exhibición, promoción y comercialización de su portafolio de marcas, dirigido específicamente a clientes de canales como Resort, hoteles, cadena de supermercados, supermercados independientes, restaurantes y emprendedores.

Su objetivo es proporcionar una plataforma para la innovación, compartir conocimientos técnicos, generar nuevas oportunidades de negocio y desarrollo de productos. Como líderes en su industria con el portafolio más amplio del país, buscan ofrecer una atención personalizada a clientes actuales y potenciales.

Este enfoque les permitió presentar de forma integral todas sus líneas de productos incluidas en más de 40 marcas reconocidas mundialmente.