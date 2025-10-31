Macrotech lanza innovadoras líneas de suplementos nutricionales Medtrition y Vegenat

Macrotech destaca que las nuevas líneas Medtrition y Vegenat responden a las necesidades de pacientes en distintas áreas de cuidado. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su compromiso con el desarrollo de la terapia nutricional en el país, Macrotech anuncia el lanzamiento de sus nuevas líneas de suplementos Medtrition y Vegenat, consolidando su posición como pionera en soluciones avanzadas de central de mezclas y ampliando uno de los portafolios más completos del mercado dominicano.

Las nuevas líneas Medtrition y Vegenat responden a las necesidades de pacientes en distintas áreas de cuidado, paciente crítico hospitalario, salud gastrointestinal, fórmulas especiales y pacientes geriátricos, ofreciendo productos de calidad internacional que garantizan resultados seguros y efectivos.

"En Macrotech continuamos innovando para ofrecer soluciones que fortalezcan la práctica clínica y contribuyan al bienestar de los pacientes. Este lanzamiento refuerza nuestro compromiso con el crecimiento sostenible de la terapia nutricional en República Dominicana", destacó Nail Liriano, gerente de Negocio de Nutrición.

Una nota de prensa detalla que Medtrition se caracteriza por su eficacia en la nutrición clínica y su enfoque constante en la innovación, mientras que Vegenat ofrece fórmulas poliméricas que complementan la terapia nutricional enteral, brindando opciones versátiles y de alto valor para los profesionales de la salud.

Los productos de estas nuevas líneas están disponibles en las principales farmacias a nivel nacional, garantizando una cobertura amplia y accesible para pacientes y especialistas.

Con este lanzamiento, Macrotech reafirma su compromiso de impulsar la innovación en nutrición clínica, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud dominicano y al bienestar integral de los pacientes.