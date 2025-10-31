Realizan el congreso para mujeres "Invaluables 2025"

Más de mil mujeres de distintas edades y provincias se dieron cita en el congreso cristiano para mujeres Invaluables, organizado por el Ministerio Preciosas de Dios, con el propósito de fortalecer su fe, renovar su esperanza y encontrar herramientas emocionales para afrontar los desafíos de la vida cotidiana.

En su cuarta edición, el evento llevó por nombre "Ella se ríe", inspirado en el pasaje bíblico de Proverbios 31:25, que invita a mirar el futuro sin temor. Esa actitud optimista y confiada en las promesas de Dios fue precisamente el eje que marcó las prédicas y los talleres desarrolladas a lo largo del congreso.

El evento reunió ocho líderes espirituales de renombre nacional e internacional: Rebecca Germain (Estados Unidos), Penny Alonzo (Honduras), Lilibeth Vilella (Puerto Rico) y Ana María Vientos (Bolivia), junto a las dominicanas Nina Peguero, Awilda Mota, Thelma Constant y Judith Girón.

Estas pastoras y, en su mayoría, autoras de libros influyentes, ofrecieron una jornada intensiva de conferencias y talleres. Todas las sesiones se centraron en promover el bienestar integral y el crecimiento personal de la mujer.

A través de plenarias y talleres temáticos enfocados en la renovación del alma femenina, el fortalecimiento de la fe y el desarrollo de herramientas para enfrentar los retos personales, familiares y sociales, las participantes recibieron orientación práctica y espiritual para vencer la ansiedad, las preocupaciones y las inseguridades que amenazan su paz interior.

El congreso también contó con la participación musical de la adoradora Karen Espinosa, cuya interpretación en las sesiones principales añadió un ambiente de adoración y reflexión profunda.

Conforme con el ministerio de Preciosas, el propósito de Invaluables es que cada mujer descubra su valor y aprenda a vivir con propósito y equilibrio emocional , apoyándose en su fe.

, apoyándose en su fe. "Este encuentro nos recordó el inconmensurable valor de cada mujer, el poder que tiene su fe, y la verdad de que nuestro mañana siempre está en las manos de Dios", expresó la pastora Nina Peguero, fundadora y líder de Preciosas de Dios y la iglesia Global Internacional.

